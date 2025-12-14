БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сутринта с мъгли, следобед видимостта ще се подобрява

Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Максималните температури ще са между 7° и 12°

сутринта мъгли следобед видимостта подобрява
Снимка: Татяна Добролюбова
Тази сутрин в Дунавската равнина и на места в котловините ще има мъгла, но следобед, с появата на до умерен вятър от запад-северозапад, видимостта ще се подобрява. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в отделни котловини до минус 4°, в София – около 0°. Значителна ще се задържи облачността над североизточните райони. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 7° и 12°, по-ниски в местата с по-трайна мъгла, в София – около 9°.

По Черноморието облачността ще е променлива, по-често намаляваща до предимно слънчево. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 0°.

През повечето дни от новата седмица ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще се задържи мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната времето ще бъде слънчево, във вторник и сряда с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще са между минус 3° и 2°, а максималните - между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла.

#ниска облачност #времето #прогноза за времето #намалена видимост #мъгла #новини в Метрото

