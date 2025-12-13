БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
Чете се за: 15:42 мин.
БДЖ обяви новия график за движение на влаковете
Чете се за: 05:25 мин.
Започна операция за изтеглянето на танкера...
Чете се за: 02:05 мин.

Блокадата на гръцките фермери: Български превозвачи са сезирали гръцкия главен прокурор

от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
У нас
Българските превозвачи са поискали от гръцкия главен прокурор да спре блокадите по границата.

Родните транспортни фирми настояват за прилагане на гръцкия закон от 2017 година, според който блокирането на главни пътища е забранено. Според бранша продължаващите 11-и ден протести на гръцките фермери са незаконни и ощетяват всеки камион, минаващ през границата, със стотици евро. Вчера българското министерство на транспорта сезира Европейската комисия по казуса с искане за спешни мерки.

Гръцките фермери засега отказват диалог с правителството, съобщи гръцката телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

#блокада #български превозвачи #гръцки фермери #главен прокурор

