Блокадата на гръцките фермери: Български превозвачи са сезирали гръцкия главен прокурор

Българските превозвачи са поискали от гръцкия главен прокурор да спре блокадите по границата.

Родните транспортни фирми настояват за прилагане на гръцкия закон от 2017 година, според който блокирането на главни пътища е забранено. Според бранша продължаващите 11-и ден протести на гръцките фермери са незаконни и ощетяват всеки камион, минаващ през границата, със стотици евро. Вчера българското министерство на транспорта сезира Европейската комисия по казуса с искане за спешни мерки.

Гръцките фермери засега отказват диалог с правителството, съобщи гръцката телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.