"Чакаме повече от 10 часа. На баща ми му свърши инсулинът": Неволите на границата с Гърция продължават

Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Втори ден продължава блокадата на българо-гръцката граница заради протестите на гръцките фермери

Втори ден продължава блокадата на българо-гръцката граница заради протестите на гръцките фермери. Над 100 машини тежка техника са разположени на граничния преход "Промахон" от гръцка страна. Заради блокадите опашките от тежкотоварни камиони по магистрала "Струма" е близо 10 километра. Движението на леки автомобили се извършва нормално. Българските гранични власти са в постоянни преговори с гръцките си колеги за поетапно пропускане на тежкотоварния трафик.

В 12.00 ч. се очакват преговори за вдигане на блокадата.

Спас Костадинов - шофьор на тир: "Чакаме някъде приблизително от около 6 часа, понеже направихме смяна, наложи се, понеже баща ми пътува с този камион всеки ден до Солун и обратно. Следователно на него му свърши инсулинът, свършиха му лентичките. Ние тръгнахме от София с автомобил. Дойдохме, пременихме се и в момента изчакваме изцяло да видим каква ще е ситуацията. Доколкото разбрах, от граничния пункт ни обясниха, че след 12.00 часа ще има събиране, на което те ще проведат разговори с фермерите и управлението на Гърция. Следователно изчакваме техния казус как ще бъде решен."

Петър Захаринов- шофьор на тир: "Като цяло загубите никак не са малки, защото всеки един курс си има неустойки. Чакаме вече повече от 10 часа реално. Ще видим накрая като дойдат калкулациите, какви ще са загубите, колко ще са за наша страна, колко ще са за другата страна. Реално, нищо не можем да направим, чакаме и това е. Имало е пропускане на 2 часа по 50 камиона. Сега в момента всичко е затворено. Сега, разбираемо е от страна на гръцката фермерска общност, те си търсят тяхното, обаче пък от наша страна - ние търпиме сериозни финансови загуби. Реално нищо не можем да направим, а държавата не е зад нас, както примерно гръцката държава пък е зад тях."

Иван Козарев- шофьор на тир: "За Атина пътувам. Колоната вече е над 10 км от камионите. Говори се, че другият пункт "Илинден - Ексохи" е отворен, но не се знае на Драма какво следва. На разклона за Серес, за Солун и за Кавала, дали има трактори или не. Вчера на Сидерокастро е имало блокада, мантинелите са премахнати, преминали се тракторите и така нататък. Говори се, че хвърлят камъни. Гранична полиция мина преди час и половина и казва, чакайте, след 12.00 ч. ще има преговори и не се знае какъв ще е резултатът."

