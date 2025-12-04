Ключово решение за Евровизия: Ще продължи ли участието си Израел?

В Женева започва решаваща среща за участието на Израел в "Евровизия".



Организаторите на песенния конкурс и участващите страни ще обсъдят дали Израел трябва да продължи да участва. Ирландия, Испания, Холандия и Словения заявиха, че ще бойкотират "Евровизия", ако Израел участва, заради начина, по който правителството води войната в Газа. Германия пък посочи, че също ще се оттегли, ако Израел бъде изключен. През ноември организаторите промениха и правилата за гласуване в конкурса след съмнения за измами.