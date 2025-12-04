Преговори за мир: Делегации на САЩ и Украйна се срещат в Маями

Специалният пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф ще се срещне още днес във Флорида с председателя на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров, потвърдиха от Белият дом.

Украинският президент заяви снощи, че очаква такава среща в следващите дни. Новите разговори идват, след като Уиткоф разговаря почти пет часа с руския президент Владимир Путин в Москва във вторник, но без да успее да постигне съществен пробив за прекратяване на войната в Украйна.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите в Москва, на които присъстваше и зет му Джаред Къшнър, са били "доста добри", но добави, че е твърде рано да се каже какво ще се случи.