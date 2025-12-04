БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Десетима от задържаните за безредиците в София се изправят пред съда

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Шестима от задържаните са с предходни криминални регистрации

провокаторите протеста възраст години сред тях криминално проявени
Десетима от задържаните за безредиците в центъра на София се изправят пред съда. В момента те са ареста за срок от 72 часа. Очаква се прокуратурата да поиска постоянното им задържане.

Обвиненията срещу тях са за хулиганство с изключителен цинизъм и дързост. Според прокуратурата обвиямите са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки. Обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители.

Шестима от задържаните са с предходни криминални регистрации. Двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотици и за трафик на бежанци. А други двама са с висящи досъдебни производства. Към наказателна отговорност са привлечени 14 души. На останалите четирима са наложени различни мерки за неотклонение.

#изправят се пред съда #Бюджет 2026 #задържани #протест

