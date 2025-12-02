Провокаторите на протеста: 71 задържани и щети за 80 000 лв.

71 души са задържани след протеста снощи, сред тях има непълнолетни. Шефът на столичната полиция ги определи като хулигани.

Според директора на СДВР главен комисар Любомир Николов, полицията си е свършила добре работата, защото не се е стигнало до кръвопролития. Трима полицаи са ранени.

От полицията описват провокаторите, участвали в снощните размирици, като хулигани - предимно млади мъже в черни дрехи, с маски и качулки.

Освен хвърлянето на бомбички, камъни и бутилки, агресивните младежи обръщаха и палеха контейнери за боклук и нанесоха сериозни щети на полицейски автомобил и пожарна кола.

"Видяхте непредизвикана агресия срещу наши служители, на няколко пъти в хода на която ние не предизвикахме масова безредица, защото не можехме да изведем агресивно протестиращите от мирно протестиращите и поради тази причини чрез оперативни способи филмирахме и проследихме всички агресори, в по-късните часове на нощта задържахме 71 броя такива хулигани", заяви главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР.

Сред задържаните е и синът на бизнесменът Атанас Бобоков - 19-годишният Божидар Бобоков.

"За когото към настоящият момент събираме данни за организирането и на други хора, същият подпали и кофа на централна софийска улица", допълни главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР.

Заедно със сина на Бобоков е задържан и младеж у когото са открити над 30 000 лева. Те са били разпределени на отделни суми и има данни, че са били предвидени за плащане на провокатори.

От полицията ще разследват и дали пожара в подстанция на Енергото не е бил умишлен, запален от лица, които са искали да предизвикат хаос и безредици.

Снимки: БТА

Още рано сутринта от общината пък започнаха да разчистват мястото , където се случиха размириците.

"Равносметката е, че има щети както по инфраструктурата както по градската среда, така и по трамваи на градския транспорт, положиха големи усилия да се почисти. Всичко е почистено. В целия център има охранителни камери както МВР, така и дирекция "Сигурност" ще прегледат камерите и ще предприемат мерки", каза още инж. Николай Неделков, директор на Столичен инспекторат.

По-късно стана ясно, че нанесените щети са на стойност около 80 000 лв. До този момент няма информация на колко от арестуваните ще бъдат повдигнати обвинения и какви.