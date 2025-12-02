БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Провокаторите на протеста: 71 задържани и щети за 80 000 лв.

Карина Караньотова
Шефът на столичната полиция ги определи като хулигани

протест София
Снимка: БТА
71 души са задържани след протеста снощи, сред тях има непълнолетни. Шефът на столичната полиция ги определи като хулигани.

Според директора на СДВР главен комисар Любомир Николов, полицията си е свършила добре работата, защото не се е стигнало до кръвопролития. Трима полицаи са ранени.

От полицията описват провокаторите, участвали в снощните размирици, като хулигани - предимно млади мъже в черни дрехи, с маски и качулки.

Освен хвърлянето на бомбички, камъни и бутилки, агресивните младежи обръщаха и палеха контейнери за боклук и нанесоха сериозни щети на полицейски автомобил и пожарна кола.

"Видяхте непредизвикана агресия срещу наши служители, на няколко пъти в хода на която ние не предизвикахме масова безредица, защото не можехме да изведем агресивно протестиращите от мирно протестиращите и поради тази причини чрез оперативни способи филмирахме и проследихме всички агресори, в по-късните часове на нощта задържахме 71 броя такива хулигани", заяви главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР.

Сред задържаните е и синът на бизнесменът Атанас Бобоков - 19-годишният Божидар Бобоков.

"За когото към настоящият момент събираме данни за организирането и на други хора, същият подпали и кофа на централна софийска улица", допълни главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР.

Заедно със сина на Бобоков е задържан и младеж у когото са открити над 30 000 лева. Те са били разпределени на отделни суми и има данни, че са били предвидени за плащане на провокатори.

От полицията ще разследват и дали пожара в подстанция на Енергото не е бил умишлен, запален от лица, които са искали да предизвикат хаос и безредици.

Снимки: БТА

Още рано сутринта от общината пък започнаха да разчистват мястото , където се случиха размириците.

"Равносметката е, че има щети както по инфраструктурата както по градската среда, така и по трамваи на градския транспорт, положиха големи усилия да се почисти. Всичко е почистено. В целия център има охранителни камери както МВР, така и дирекция "Сигурност" ще прегледат камерите и ще предприемат мерки", каза още инж. Николай Неделков, директор на Столичен инспекторат.

По-късно стана ясно, че нанесените щети са на стойност около 80 000 лв. До този момент няма информация на колко от арестуваните ще бъдат повдигнати обвинения и какви.

