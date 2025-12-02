БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Чете се за: 03:35 мин.
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
Чете се за: 02:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Чете се за: 01:50 мин.

Недоволството в страната: Масови протести за преработване на бюджета за 2026 г.

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Напрежение имаше в Бургас и Варна, където полицията овладя опити за провокации

недоволството страната масови протести преработване бюджета
Снимка: БТА
Многохилядни бяха протестите по улиците на няколко големи града в страната снощи. Протестите преминаха масово и категорично, с ясни послания към управляващите. Напрежение имаше в Бургас и Варна, където полицията овладя опити за провокации.

В Пловдив недоволните граждани се събраха на площад "Съединение" под мотото "Стига айляк, ограбват ни!". С плакати, свирки и лозунги те настояха за преработване на бюджета за догодина и се обявиха срещу партийните сделки.

– Тука съм заради безобразията които се случват в последното време и най-вече това, което се случва с този отвратителен бюджет, с което се готвят отново да ни ограбят и не на последно място и наглото поведение на тези които извършват тези безобразия , просто не може повече така – 0.30

Многобройни патрули на полицията бяха разположени на ключови точки, за да охраняват протеста. Направени бяха и множество заграждения, за да се регулира движението. С шествие протестиращите преминаха през централен пловдивски булевард и стигнаха до площад „Централен“.

– По пътищата стоиш и по пешеходни пътеки те смазват, здравеопазването ни е зле, всичко куца и това просто е черешката на тортата, аз искам да си остана в България, искам децата ми да живеят в България, искам родителите ми да живеят достоен живот и това е.

В Бургас площадът пред общината не успя да събере всички протестиращи. Шествие премина по големите пешеходни улици. Още в първите минути се наложи полицията да изведе двама души от площада, които изтръгнаха и счупиха знаме на Европейския съюз, развято от един от протестиращите.

Малко по-късно беше отскубнат и друг флаг на Европа. За кратко полетяха яйца, камъни и стъклени бутилки към сградата на общината, която беше обградена от полицията. Пострадали нямаше.

Във Варна до сериозно напрежение на протеста не се стигна, въпреки че пред сградата на общината също имаше опити за провокации като се хвърляха пиратки и запалени димки. Събралите се хора скандираха "оставка" и "мафия".

– Просто съм недоволна. Не ми харесва държавата, в която живея, не ми харесват хората,у които ме управляват. Мисля, че трябва да слушат нас, а не ние да слушаме тях.

– Безобразията им станаха нетърпими вече, говоря за всичко. Не може да използват такъв език и да обиждат така хората… Ние сме им работодателите, ние им плащаме заплатите.

Протестът подкрепи и кметът на Варна Благомир Коцев, който преди дни излезе от ареста срещу 200 000 лева парична гаранция.

Благомир Коцев – кмет на Варна: "Ние сме тук и искаме да заявим, че искаме справедливост, справедливост за нашите пари, справедливост за нашата свобода , справедливост за нашите институции, които трябва да бъдат свободни, а не да се използват като бухалки."

В Благоевград протестиращите се обявиха за оттегляне и преработка на бюджета и издигнаха плакати с призив за спиране на кражбите. Поискаха и оставката на правителството. Събралите се хора започнаха подписка против увеличаване на пенсионните осигуровки, на максималния осигурителен доход и двойно увеличение на данък дивидент. Протестът беше организиран от студенти от Американския университет.

снимки: БТА

#протест Бюджет 2026 #протест срещу бюджета #протести в страната

