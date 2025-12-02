БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
Чете се за: 02:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нова атака с дрон срещу руски танкер в турски води

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Запази

Ердоган предупреди да не се застрашава корабоплаването

нова атака дрон руски танкер турски води
Снимка: БТА
Слушай новината

Руски търговски кораб беше атакуван с дрон в Черно море, близо до бреговете на Турция. Това е пореден подобен инцидент, след като два празни петролни танкера бяха атакувани от Украйна миналата седмица и единият избухна в пламъци.

Танкерът "Мидволга-2", превозващ слънчогледово олио от Русия, се е намирал в турски териториални води, на около 130 километра северно от Синоп, когато е атакуван с плавателен дрон. Сред 13-членния екипаж няма пострадали, но корабът се е насочил към пристанището на Синоп, вместо да продължи курса си. Засега властите не съобщават повече подробности откъде е дошла атаката. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган още вчера призова нападенията срещу кораби в Черно море да спрат.

Реджеп Тайип Ердоган, президент на Турция: "Виждаме, че войната между Русия и Украйна е достигнала точка, в която очевидно застрашава безопасността на корабоплаването в Черно море. Нападенията срещу търговски кораби в нашата изключителна икономическа зона са признак на тревожна ескалация. Не можем по никакъв начин да оправдаем нападения, които застрашават безопасността на корабоплаването, хората и околната среда."

Украйна пое отговорност за атаките миналата седмица, при които два празни петролни танкера от така наречения руски сенчест флот- "Кайрос" и "Вират" - бяха атакувани с дронове по вода близо до Босфора. Плавателните съдове са били на път към руското пристанище Новоросийск - основен петролен терминал. "Кайрос" избухна в пламъци. Екипажът му беше успешно евакуиран, но операцията по потушаването на огъня продължи с часове.

#руски танкер #Турция #Черно море #дрон

Последвайте ни

ТОП 24

Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
1
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
2
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
3
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
4
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се...
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната (ОБЗОР)
5
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната...
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за догодина
6
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Балкани

Зеленски ще се срещне днес с ирландския президент и ще говори пред парламента в Дъблин
Зеленски ще се срещне днес с ирландския президент и ще говори пред парламента в Дъблин
Папа Лъв XIV отслужи първата си литургия в Турция пред вярващи в Истанбул Папа Лъв XIV отслужи първата си литургия в Турция пред вярващи в Истанбул
Чете се за: 02:52 мин.
Морски дрон атакува танкер на руския "сенчест флот" в Черно море Морски дрон атакува танкер на руския "сенчест флот" в Черно море
Чете се за: 01:57 мин.
Трети ден от посещението на папа Лъв XIV в Турция Трети ден от посещението на папа Лъв XIV в Турция
Чете се за: 00:47 мин.
Експлозия на борда на празен танкер край Босфора Експлозия на борда на празен танкер край Босфора
Чете се за: 00:45 мин.
Румънският министър на отбраната подаде оставка Румънският министър на отбраната подаде оставка
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Официално: Правителството оттегли проектобюджетите за 2026 г. от НС (ДОКУМЕНТ) Официално: Правителството оттегли проектобюджетите за 2026 г. от НС (ДОКУМЕНТ)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход, искаме оставката на кабинета ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход, искаме оставката на кабинета
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Европейски футболни клубове изразиха подкрепа и съпричастност за Любослав Пенев Европейски футболни клубове изразиха подкрепа и съпричастност за Любослав Пенев
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Регионални
След погрома в центъра на София: Провокации, сблъсъци с полицията и...
Чете се за: 07:05 мин.
У нас
Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ