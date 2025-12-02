Нова атака с дрон срещу руски танкер в турски води

Руски търговски кораб беше атакуван с дрон в Черно море, близо до бреговете на Турция. Това е пореден подобен инцидент, след като два празни петролни танкера бяха атакувани от Украйна миналата седмица и единият избухна в пламъци.

Танкерът "Мидволга-2", превозващ слънчогледово олио от Русия, се е намирал в турски териториални води, на около 130 километра северно от Синоп, когато е атакуван с плавателен дрон. Сред 13-членния екипаж няма пострадали, но корабът се е насочил към пристанището на Синоп, вместо да продължи курса си. Засега властите не съобщават повече подробности откъде е дошла атаката. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган още вчера призова нападенията срещу кораби в Черно море да спрат.

Реджеп Тайип Ердоган, президент на Турция: "Виждаме, че войната между Русия и Украйна е достигнала точка, в която очевидно застрашава безопасността на корабоплаването в Черно море. Нападенията срещу търговски кораби в нашата изключителна икономическа зона са признак на тревожна ескалация. Не можем по никакъв начин да оправдаем нападения, които застрашават безопасността на корабоплаването, хората и околната среда."

Украйна пое отговорност за атаките миналата седмица, при които два празни петролни танкера от така наречения руски сенчест флот- "Кайрос" и "Вират" - бяха атакувани с дронове по вода близо до Босфора. Плавателните съдове са били на път към руското пристанище Новоросийск - основен петролен терминал. "Кайрос" избухна в пламъци. Екипажът му беше успешно евакуиран, но операцията по потушаването на огъня продължи с часове.



