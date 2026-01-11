Експлозия на газова бутилка след сватба уби осем души в Исламабад

Експлозия на газова бутилка след сватбено тържество в къща в Исламабад причини смъртта на най-малко осем души, сред които и младоженците, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на изявление на полицията.

Експлозията е станала през нощта, докато гостите са си били легнали след празненствата, и е причинила срутването на част от къщата, се посочва в изявлението на властите. Съобщава се за седем ранени. Някои от къщите в близост също са пострадали при експлозията.

Полицията съобщи, че експлозията е станала в жилищен район в центъра на Исламабад и че властите разследват причината.

Министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф изрази съжаление за загубата на човешки животи и поднесе съболезнования на семействата на жертвите. Той нареди на здравните власти да гарантират, че ранените получават възможно най-доброто лечение, и разпореди цялостно разследване по случая.

Голям брой пакистански домакинства разчитат на бутилки с пропан-бутан поради ниското налягане на природния газ, а такива бутилки често са свързвани с фатални инциденти, причинени от изтичания.