ИЗВЕСТИЯ

ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
Чете се за: 02:50 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Чете се за: 01:50 мин.

Арести в службата на Кая Калас в Брюксел и Колежа на Европа в Брюж

Десислава Апостолова
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Три лица са арестувани и имунитетът им е отнет

арести службата кая калас брюксел колежа европа брюж
Снимка: АП/БТА
Белгийската федерална полиция е извършила претърсвания днес в Колежа на Европа в Брюж и дипломатическата служба на Европейския съюз в Брюксел.

Действията са във връзка с разследване на Европейската прокуратура, свързано с измама, свързана с европейски средства, използвани за обучение на дипломати. Три лица са арестувани и имунитетът им е отнет, съобщи белгийската национална телевизия ВРТ.

От името на Европейската прокуратура федералната полиция е извършила претърсвания в различни сгради на Колежа на Европа в Брюж, Европейската служба за външна дейност (EEAS) в Брюксел и домовете на заподозрени.

