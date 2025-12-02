Политически реакции след протеста: Опозицията настоява за оставка, управляващите защитават Митов и призовават за диалог

Политическите реакции. От ПП-ДБ смятат, че правителството вече не е легитимно и искат оставката на вътрешния министър Даниел Митов. От ГЕРБ-СДС го защитиха с аргумента, че отговорността за действията по време на протеста носи професионалното ръководство на МВР. Президентът Румен Радев призова за оставка на правителството и предсрочни избори. Лидерът на ДеПеСе - "Ново начало" Делян Пеевски му отговори, че ще защитава правото на демократичен вот. От "Възраждане" също призоваха за предсрочни избори.

Според Ивайло Мирчев от ПП-ДБ посланието на снощния протест е, че повече така не може. Всички са разбрали, че Пеевски и "ДПС - Ново начало" са малък олигархичен кръг, начело на държавата, който обира всички през бюджета, каза още Мирчев.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Това е най-голямото събиране, най-големият протест от 35 години насам в България, това е изключително знаково, мирен протест, имаше майки с децата си, изключително позитивно настроени хора, но и много гневни на властта... Очевидно след вчера вече това правителство няма легитимност, това управление няма легитимност да управлява... Хората викаха оставка, но първата оставка трябва да бъде веднага, на секундата на вътрешния министър Даниел Митов."

Мирчев смята, че полицията е била умишлено изтеглена, за да се стигне до провокации. Каза още, че бюджетът трябва да се върне в Народното събрание и да се гласува като първа точка утре. Следващите политически ходове ще покажат какво ще бъде бъдещето на страната, смята Мирчев, но Пеевски трябва да излезе, според него, от политическия живот на страната. А Борисов трябва да плати цената с Пеевски.

Още снощи президентът Румен Радев каза, че протестът не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира:

"Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона. Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт", каза още президентът. И заключи. Изходът е само един: оставка и предсрочни избори.

Лидерът на "ДПС - Ново Начало" Делян Пеевски написа, че Радев е разкрил истинското си лице и че няма да допусне анархията и хаосът да завладеят България! Пеевски добавя че, Радев - истинският организатор на погромите, палежите и хаоса е разкрил лицето си! И попита това ли иска за България президентът. Лидерът на ДПС - Ново начало смята, че президентът и ПП-ДБ са употребили младите хора и те няма да им простят това.

"Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия!"- казва още Пеевски.

Според него президентът прави това, за да предизвика избори и да заграби властта с кръв. Пеевски твърди, че ДПС няма да бъде пречупено от неговата агресия, а с всички демократични средства ще отстоява правата на всички български граждани и правото им на свободен и демократичен вот.



От Младежката организация на ГЕРБ казаха, че винаги са подкрепяли протеста като гражданска позиция, но не и той да прераства в изпотрошаване на пространства, за които се грижат други млади хора.

"Но не и да се троши и не и да се изпотрошава. Видяхме едно политическо напрежение, едно изразяване на разделение в обществото. С това не сме съгласни, тъй като именно младите хора трябва да се обединим и да покажем как трябва да се случват нещата."

Румен Христов от ПГ на ГЕРБ-СДС каза, че опозицията има право да организира протести, въпросът бил протестът да е мирен. Защити и вътрешният министър Даниел Митов като каза, че има професионално ръководство на МВР и че ГЕРБ-СДС няма да му иска оставката. А на въпрос за оставка на правителството, каза, че не е коментирал това.

Румен Христов ПГ на ГЕРБ- СДС: "И второ аз смятам, че ако се постигне съгласие днес в Тристранния съвет и можем да се обединим около един бюджет с промени, каквито бяха частично поискани, защото всички промени, предложени от ПП-ДБ не могат да бъдат приети в крайна сметка...Нетърпението на опозицията и разчистването на пътя на Румен Радев е това, което тласка толкова много хора на улицата."

Христов е категоричен, че ГЕРБ-СДС не са се самозабравили в управлението. Каза и че не може да отговори на въпроса дали ще има предсрочни парламентарни избори, но това щяло да бъде обсъдено.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов написа, че протестите трябва да продължат до оставката на мафиотското правителство и насрочването на предсрочни избори. Според него това е кратката и ясна позиция на "Възраждане", защото 100 000 българи в София и стотици хиляди още в цялата страна вчера са протестирали само с тази цел - оставка, съд и затвор за управляващите мафиоти.

Председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев пък заяви, че единственият изход е оставка на правителството, отказ от еврозоната, незабавни избори и мнозинство срещу ГЕРБ и ДПС-Ново Начало. Мафията не се сваля с усмивки и целувки! смята Радостин Василев.