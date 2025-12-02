БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Правителството изтегля бюджета от НС
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Политически реакции след протеста: Опозицията настоява за оставка, управляващите защитават Митов и призовават за диалог

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Запази
ранени полицаи протестиращи напрежение безредици случи вчерашния протест софия

Политическите реакции. От ПП-ДБ смятат, че правителството вече не е легитимно и искат оставката на вътрешния министър Даниел Митов. От ГЕРБ-СДС го защитиха с аргумента, че отговорността за действията по време на протеста носи професионалното ръководство на МВР. Президентът Румен Радев призова за оставка на правителството и предсрочни избори. Лидерът на ДеПеСе - "Ново начало" Делян Пеевски му отговори, че ще защитава правото на демократичен вот. От "Възраждане" също призоваха за предсрочни избори.

Според Ивайло Мирчев от ПП-ДБ посланието на снощния протест е, че повече така не може. Всички са разбрали, че Пеевски и "ДПС - Ново начало" са малък олигархичен кръг, начело на държавата, който обира всички през бюджета, каза още Мирчев.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Това е най-голямото събиране, най-големият протест от 35 години насам в България, това е изключително знаково, мирен протест, имаше майки с децата си, изключително позитивно настроени хора, но и много гневни на властта... Очевидно след вчера вече това правителство няма легитимност, това управление няма легитимност да управлява... Хората викаха оставка, но първата оставка трябва да бъде веднага, на секундата на вътрешния министър Даниел Митов."

Мирчев смята, че полицията е била умишлено изтеглена, за да се стигне до провокации. Каза още, че бюджетът трябва да се върне в Народното събрание и да се гласува като първа точка утре. Следващите политически ходове ще покажат какво ще бъде бъдещето на страната, смята Мирчев, но Пеевски трябва да излезе, според него, от политическия живот на страната. А Борисов трябва да плати цената с Пеевски.

Още снощи президентът Румен Радев каза, че протестът не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира:

"Насилието трябва да спре. Призовавам всички да се придържат към закона. Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт", каза още президентът. И заключи. Изходът е само един: оставка и предсрочни избори.

Лидерът на "ДПС - Ново Начало" Делян Пеевски написа, че Радев е разкрил истинското си лице и че няма да допусне анархията и хаосът да завладеят България! Пеевски добавя че, Радев - истинският организатор на погромите, палежите и хаоса е разкрил лицето си! И попита това ли иска за България президентът. Лидерът на ДПС - Ново начало смята, че президентът и ПП-ДБ са употребили младите хора и те няма да им простят това.

"Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия!"- казва още Пеевски.

Според него президентът прави това, за да предизвика избори и да заграби властта с кръв. Пеевски твърди, че ДПС няма да бъде пречупено от неговата агресия, а с всички демократични средства ще отстоява правата на всички български граждани и правото им на свободен и демократичен вот.

От Младежката организация на ГЕРБ казаха, че винаги са подкрепяли протеста като гражданска позиция, но не и той да прераства в изпотрошаване на пространства, за които се грижат други млади хора.

"Но не и да се троши и не и да се изпотрошава. Видяхме едно политическо напрежение, едно изразяване на разделение в обществото. С това не сме съгласни, тъй като именно младите хора трябва да се обединим и да покажем как трябва да се случват нещата."

Румен Христов от ПГ на ГЕРБ-СДС каза, че опозицията има право да организира протести, въпросът бил протестът да е мирен. Защити и вътрешният министър Даниел Митов като каза, че има професионално ръководство на МВР и че ГЕРБ-СДС няма да му иска оставката. А на въпрос за оставка на правителството, каза, че не е коментирал това.

Румен Христов ПГ на ГЕРБ- СДС: "И второ аз смятам, че ако се постигне съгласие днес в Тристранния съвет и можем да се обединим около един бюджет с промени, каквито бяха частично поискани, защото всички промени, предложени от ПП-ДБ не могат да бъдат приети в крайна сметка...Нетърпението на опозицията и разчистването на пътя на Румен Радев е това, което тласка толкова много хора на улицата."

Христов е категоричен, че ГЕРБ-СДС не са се самозабравили в управлението. Каза и че не може да отговори на въпроса дали ще има предсрочни парламентарни избори, но това щяло да бъде обсъдено.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов написа, че протестите трябва да продължат до оставката на мафиотското правителство и насрочването на предсрочни избори. Според него това е кратката и ясна позиция на "Възраждане", защото 100 000 българи в София и стотици хиляди още в цялата страна вчера са протестирали само с тази цел - оставка, съд и затвор за управляващите мафиоти.

Председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев пък заяви, че единственият изход е оставка на правителството, отказ от еврозоната, незабавни избори и мнозинство срещу ГЕРБ и ДПС-Ново Начало. Мафията не се сваля с усмивки и целувки! смята Радостин Василев.

#ескалация на протеста #политически реакции #президентът Румен Радев #Ивайло Мирчев #Костадин Костадинов #делян пеевски #Румен Христов

Последвайте ни

ТОП 24

Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
1
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
2
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
3
Делян Пеевски: Няма да допуснем анархия и хаос да завладеят България
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
4
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
5
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се...
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната (ОБЗОР)
6
Протести срещу бюджета за догодина в различни градове на страната...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Политика

ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост
Правителството изтегля бюджета от НС Правителството изтегля бюджета от НС
Чете се за: 00:40 мин.
Румен Христов: С широко отворени очи сме за това, което се случва Румен Христов: С широко отворени очи сме за това, което се случва
Чете се за: 05:22 мин.
Ивайло Мирчев: Митов е сламено мекере на Пеевски, трябва да подаде оставка Ивайло Мирчев: Митов е сламено мекере на Пеевски, трябва да подаде оставка
Чете се за: 06:02 мин.
В нощта на протеста Костадинов публикува куплет от поемата "Септември" на Гео Милев В нощта на протеста Костадинов публикува куплет от поемата "Септември" на Гео Милев
Чете се за: 01:37 мин.
Властта се среща със синдикати и работодатели за корекция на бюджета Властта се среща със синдикати и работодатели за корекция на бюджета
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Правителството изтегля бюджета от НС
Правителството изтегля бюджета от НС
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Регионални
Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София? Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
За 240 лева: Обраха бензиностанция в Банско, крадецът избяга
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Френски синдикати свикват национална стачка днес срещу бюджета за...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Дипломатически совалки за мир: Зеленски е в Дъблин, Уиткоф пристига...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Отново пожар в старото военно училище във Велико Търново
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ