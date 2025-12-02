Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за догодина

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Правителството оттегли бюджета за догодина след протестите снощи. Освен държавния бюджет, ще бъдат изтеглени и план-сметките на Държавното обществено осигуряване и на здравната каса за следващата година.

Правителството предлага да бъде взето решение от Народното събрание, с което да бъдат изтеглени трите законопроекта за бюджетите за следващата година.

Крайното решение обаче зависи изцяло от народните представители, тъй като държавният бюджет за 2026 година бе гласуван на първо четене в Комисия, а пак съответно така наречените малки бюджети за държавното обществено осигуряване, както и за здравната каса, минаха на второ четене в Комисия, така че решението трябва да бъде взето от депутатите.

Иван Кръстев, заместник-министър на труда и социалната политика: "В проектобюджета, който беше внесен в МС, средствата за социални плащания трябваше да нараснат с близо 25%, а средствата, които са свързани с хора с увреждания – помощи и лична помощ – с близо 40% общо. И това покрива именно, отразява линията на бедност и ръста на минимална работна заплата. Ако останем с този бюджет, как ще се осигури финансирането? Математиката не излиза на една 12. То е проста аритметика и вие много добре може да прецените, че средствата реално не биха били достатъчно."

Този следобед се очаква и среща в Министерството на финансите между синдикати и работодатели.

Вижте повече в прякото включване на Светозар Костадинов.

