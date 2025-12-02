БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивайло Мирчев: Митов е сламено мекере на Пеевски, трябва да подаде оставка

от БНТ
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Според депутата правителството е изгубило легитимност

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
"Очевидно, след вчера вече, това правителство няма легитимност. Това управление няма легитимност да продължава да управлява. Хората викаха оставка. Първата оставка обаче трябва да бъде, веднага, на секундата, на вътрешния министър Даниел Митов. Това сламено мекере на Пеевски, който безропотно изпълняваше и опита да провали мирния протест вчера". Това заяви в "Денят започва" Ивайло Мирчев - съпредседател на "Да, България", народен представител от ПП-ДБ.

"Посланието на протестът е, че повече така не можем да продължаваме. Излязоха младите хора, тези които преди 13-15 години ги държахме за ръка и ги носихме на раменете си, вчера бяха до нас на протеста. И това е много важно, защото вече всички разбраха как Пеевски - "ДПС-Ново начало" е един малък олигархичен кръг начело на държавата - обира всички през бюджета. Всички тези хора го разбраха. Това е най-голямото събиране, най-големият протест от 35 години насам в България. Това е изключително знаково. Мирен протест. Имаше майки с децата си, изключително позитивно настроени хора, но и много гневни на властта. Най-после България трябва да кажем нещо много важно. Това не беше само в София. В Пловдив, във Варна, преживяха най-големите си протести от десетилетия насам - на това трябва да се обърне внимание. Те бяха с много ясна посока. Не просто бюджетът. Цялостната кражба, всичко това, което се беше насъбрало на хората, те излязоха и дадоха много ясно своя знак."

По думите на Мирчев протестът е замислен срещу бюджета, но е прераснал срещу правителството.

"Хората надградиха нещата. За нас вкарването на промените в бюджета, които между другото ние продължихме, още в септември месец, на министър Петкова, изпратихме целия ни пакет десни реформаторски мерки, с които ние да минем към нормален бюджет, без да се обират българските граждани. Нищо от това не беше приятно. И поради тази причина, и тук е важно да кажа, ние организирахме този протест, но този протест е на всички тези гневни хора. Не на една или друга партия, не на един или друг политик. На всички тези гневни хора, които разбраха какъв е проблемът с бюджетът. Важното обаче от този протест е, че излязоха хора, излязоха млади хора, половината от хората бяха около 20-25 години. Такова нещо в България през последните 35 години не е имало. Аз съм участвал в организацията на много протести. Толкова млади хора не е имало."

На въпрос какъв трябва да бъде резултатът от този протест, Мирчев отговори:

"Първото, веднага, което трябва да се случи, тъй като това правителство е изгубило всякаква легитимност. Това управление практически се самосвали. Оставка на вътрешния министър Даниел Митов и веднага връщане на бюджета в Народното събрание. Бързо заседание утре. Първа точка – гласуване на изтегляне на бюджета от Министерски съвет и гласуване в Народното събрание. Това трябва да е първото, което трябва да се случи. Ако един кабинет няма легитимност, той не трябва и да управлява. И това го казаха и протестиращите вчера.
Ние сме готови за всякакви сценарии и сме подготвени за тях. И неслучайно представихме нашия план за отпор на завладяната държава още на 3 септември тази година. Този протест, организирането, всички наши политически стъпки са част от плана за отпор на завладяната държава. На 3 септември, може би недостатъчно хора тогава са обърнали внимание на това нещо."

Според Мирчев сценарият "сваляне на правителството" не би застрашил влизането на България в еврозоната.

"На Борисов стабилността някой му я клати последните 10 години. Той дори стана нарицателен с тези си реплики. Аз сега ще ви обясня. България влиза в еврозоната. Това по никакъв начин не може да бъде спряно, не може да бъде предотвратено. Дали България ще има правителство, дали това правителство ще пада, дали няма да пада, дали ще има служебен кабинет. България вече към днешна дата е част от еврозоната. Това трябва да бъде ясно за всички. Включително банкнотите евро са в България. До такава степен сме в еврозоната. Правителство в България винаги има. Оперативното управление на държавата винаги е гарантирано. По Конституция България винаги има правителство. Това не трябва да ни притеснява."

Вижте целия разговор във видеото

