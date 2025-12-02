Недоволство заради лиспа на улици и проблеми с водоснабдяването във Варненско

Живеещите във варненското село Долище се изпратили подписка до община Аксаково с конкретни искания за подобряване на инфраструктурата на населеното място. Те се надяват, че в новия бюджет на общината ще бъдат отделени средства за асфалтиране на улици в селото и осигуряване на нормално водоподаване.

Над 250 подписа са събрали жителите на селото във връзка с предстоящото приемане на бюджета на община Аксаково за следващата година. Като основен проблем жителите определят лошата инфраструктура на улиците вътре в самото село.

Кирил Меджеделиев: "Решихме да бъдем конструктивни и да внесем искане-предложение при изготовянето на бюджета на общината за предвиждане на бюджет за изграждане на инфраструктура основно, защото смятаме, че общинската администрация е доста пасивна в последните години и в селото може лесно да се забележи, че не се инвестира достатъчно в инфраструктура. Както отбелязахте, през летните месеци има проблеми с безводие, а ние смятаме, че в околността, където се намираме, има достатъчно вода, просто тя трябва да бъде управлявана правилно."