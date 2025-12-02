БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи

от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Инцидентът е станал около 22:40 часа вчера

Най-малко 10 ранени при тежка катастрофа между лека автомобил и микробус в района "Чепинско шосе" под Северната тангента в София. Това съобщи за БНТ говорителката на Центъра за спешна медицинска помощ Катя Сунгарска. Инцидентът е станал около 22:40 часа снощи.

На кадри във Фейсбук групата "Катастрофи в София" се вижда как лекият автомобил се удря челно с висока скорост в микробуса.

Говорителят на спешна помощ съобщи за БНТ, че на място са изпратени веднага 3 линейки. Пет жени с различни наранявания в областта на главата са приети в "Пирогов". След медицински преглед шофьорът на автобуса и още 3 жени са освободени за домашно лечение.

#София #катастрофа #ранени

