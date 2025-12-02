Ранени полицаи и протестиращи, напрежение и безредици - какво се случи на вчерашния протест в София?

Протестът срещу бюджета за 2026 година ескалира и прерасна в сблъсъци. Това се случи, след като демонстрацията, която премина в шествие, стигна до централата на "ДПС-Ново начало" на улица "Врабча". Демонстрацията продължи повече от 7 часа. Стигна се до ранени протестиращи и полицаи, над 10 задържани, запалени кофи, барикади и разпръскване на лютив спрей. Следва хронология на събитията в столицата от снощи.

След като протестът премина в шествие - пое към столичната улица "Врабча", където се намира централата на "ДПС-Ново начало". Още на жълтите павета маскирани младежи с качулки се смесиха с протестиращите. А първите предмети, бомбички и димки бяха хвърлени около 21:30 часа.



Към входа на централата полетяха и кофи, пострада дори и коледната украса по улиците.

Органите на реда започнаха да използват лютив спрей.

"Счупиха се доста стъкла и тълпата се приближи съвсем близко и полицията реагира", разказа протестиращ.

Минути след 22.00 часа блокадата там се премести и на бул. "Дондуков", което стана втората точка на сериозно напрежение. Зад плътния кордон от униформените бяха запалени и първите контейнери.

"Късно става, идват хора с маски и искат да се забавляват по друг начин." Радослав Алексиев, протестиращ: "Бях най-напред през цялото време, полицаите първи тръгнаха с щитовете към нас. След което, аз застанах отново най-отпред, както съм в момента, без маска, без нищо и стоях мирен. Имаше много провокатори. Имаше много провокации от страна на провокиращи, но повечето бяха от полицията."

"Започнаха да идват мотористите-полицаите и да удрят на случаен принцип хората и затова бягахме оттам. Има провокатори, които според мен те са причината да се стигне до това, но има и неадекватни решения от страна на полицията."

Изпочупени бяха бусове и коли на жандармерията. Следващата мишена беше близкият офис на ГЕРБ, който беше разбит, а намереното вътре - запалено отвън. Последва нова прокация срещу жандармерията с още кофи и предмети.

"Отвътре бяха изкарани мебели и бяха запалени, също така и знамето." "Последният половин час се случва вандалщина. Това не са хора от протеста, това са провокатори." "Протестът трябваше да е мирен. Тези вандали, които ги виждате, не са част от това нещо, от мирния протест, това са т.нар. малки провокаторчета. Полицията не е виновна. Цялата система трябва да бъде сменена, вече не става дума за бюджета."

Постепенно протестът се върна там, където започна - в Триъгълника на властта. Минути след полунощ на площад "Независимост" продължаваха да се извършват арести.

Над десет са задържаните. Има и ранени. За БНТ от Спешна помощ посочиха, че на терен има 8 линейки.

Снимка: БТА

Катя Сунгарска, говорител на Спешна помощ: "Има няколко човека, които са хоспитализирани, 8 линейки са на терен, спешните екипи преглеждат всеки, който заяви, че има някакъв дискомфорт или нещо друго се е случило. Има три линейки, които са в готовност в централата."

Столичният кмет Васил Терзиев увери в ефира на БНТ, че веднага след края на протеста ще започне разчистването на центъра на София, но попита и дали контролно-пропускателните пунктове са изпълнили задачата си.

Васил Терзиев, кмет на София: "Най-големият мирен протест от много години насам беше опорочен от една група качулати хулигани и е изключително болезнено да наблюдавам как се руши градът. До колко работеше пропускателният режим, бяха ли проверявани хората за бомбички и всякакви други предмети - това мисля, че трябва да се питат други органи."

А в разгара на напрежението, центърът на София остана без ток. От "Електрохолд" обясниха, че пожар в колектор е причинил изключването на 15 извода средно напрежение, захранващи части от центъра на София. А енергийният министър Жечо Станков написа позиция, в която изразява съмнение за умисъл, намеса и вандализъм, започната е проверка.

Вижте преките включвания на Борислава Алексова и Теодора Георгиева





