Ескалация на напрежението по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало" (СНИМКИ и ВИДЕО)

Два екипа на Спешна помощ са на ул. "Врабча", има пострадали протестиращи и полицаи

Снимка: БТА
Напрежение по време на протеста пред централата на "ДПС - Ново начало". Полицейското присъствие около централата на партията е засилено. Потрошени са няколко автомобила на полицията и жандармерията. Има пострадали протестиращи и полицаи. Има запалени кофи за боклук.

От улица "Врабча", където се намира и централата на "ДПС - Ново начало", преди няколко минути напрежението ескалира, след като група провокатори, хора с черни дрехи и качулки, бяха внедрени в протеста и се стигна до намесата и на жандармерията. Към момента продължават да летят бутилки, както пластмасови, така и стъклени, към сградата на "ДПС - Ново начало", където се помещава централата. Наложи се жандармерията да се вклини в протеста, стигна се и до употребата на сълзотворен спрей, така множеството беше отблъснато.

До тук стигна протестът, след като той започна малко преди 18:00 часа в Триъгълника на властта. Протестът прерасна в шествие и стигна до централата на "ДПС - Ново начало". Част от протестиращите имаха идея от тук да се преместят и към централата на ГЕРБ, но до това не се стигна. Непрестанно се чуват възгласи "Мафия", корупция и оставка". Продължават да летят и пиротехнически изделия.

При ескалацията на напрежението пострада и наш колега, който е част от техническия екип, реализиращ преките включвания.

Два екипа на Спешна помощ са на ул. "Врабча". По-рано лекарите са оказали помощ на място на трима души. Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ за "По света и у нас".

Вижте още в преките включвания на Виктор Борисов и Милена Кирова

И министърът на вътрешните работи Даниел Митов, и професионалното ръководство на МВР и ръководството на СДВР внимателно следят ситуацията, но ще се въздържат от коментари, за да не политизират допълнително случващото се тази вечер и да не изострят вече съществуващото напрежение. Служителите на СДВР предприемат всички необходими действия по установяване на всички лица, проявили непредизвикана агресия, както по отношение на полицейските органи, така и към държавно и общинско имущество - това се посочва в позиция на МВР.

снимки: БНТ, БТА, БГНЕС

#протест Бюджет 2026 #протест срещу бюджета #"ДПС - Ново начало"

