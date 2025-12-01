София и Рим координират позиции за конкурентоспособността на ЕС и зеления преход

Голяма среща между правителствата на България и Италия ще се проведе през март догодина. Това обяви премиерът Росен Желязков пред журналисти, след срещата си с италианския си колега Джорджа Мелони в Рим днес.

По време на срещата си Желязков и Мелони са обсъдили теми във връзка с предстоящото заседание на Европейския съвет с акцент върху конкурентоспособността на европейската икономика и смекчаването на въздействието на зеления преход.

Росен Желязков, министър-председател на Р България: "Предвид предстоящия Европейски съвет, да координираме някои въпроси, които България и Италия, съвместно биха поставили като проблеми, които вълнуват съюза - най-вече във връзка с конкурентоспособността, политики по отношение на Зеления преход, смекчаване на въздействието на зеления преход най-вече в сферата на по-добрата конкурентоспособност на европейската икономика. На въпроси, свързани с нашето взаимно разбиране за действията, които трябва да приемем за миграцията. Както и въпроси, които вълнуват Европа - войната в Украйна , нашето сътрудничество в областта на отбраната."

А през март догодина ще се състои и голяма среща между правителствата на България и Италия.