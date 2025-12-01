БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в...
Чете се за: 00:45 мин.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:30 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

София и Рим координират позиции за конкурентоспособността на ЕС и зеления преход

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Росен Желязков разговаря с Джорджа Мелони в Рим

софия рим координират позиции конкурентоспособността зеления преход
Снимка: БТА
Слушай новината

Голяма среща между правителствата на България и Италия ще се проведе през март догодина. Това обяви премиерът Росен Желязков пред журналисти, след срещата си с италианския си колега Джорджа Мелони в Рим днес.

По време на срещата си Желязков и Мелони са обсъдили теми във връзка с предстоящото заседание на Европейския съвет с акцент върху конкурентоспособността на европейската икономика и смекчаването на въздействието на зеления преход.

Росен Желязков, министър-председател на Р България: "Предвид предстоящия Европейски съвет, да координираме някои въпроси, които България и Италия, съвместно биха поставили като проблеми, които вълнуват съюза - най-вече във връзка с конкурентоспособността, политики по отношение на Зеления преход, смекчаване на въздействието на зеления преход най-вече в сферата на по-добрата конкурентоспособност на европейската икономика. На въпроси, свързани с нашето взаимно разбиране за действията, които трябва да приемем за миграцията. Както и въпроси, които вълнуват Европа - войната в Украйна , нашето сътрудничество в областта на отбраната."

А през март догодина ще се състои и голяма среща между правителствата на България и Италия.

#премиерът Росен Желязков #Джорджа Мелони #рим

Последвайте ни

ТОП 24

Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай
1
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
2
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Почина финансистът Емил Хърсев
3
Почина финансистът Емил Хърсев
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!
4
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
5
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
6
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: По света

Процесът срещу Нетаняху - разделение в Израел след искане за помилване
Процесът срещу Нетаняху - разделение в Израел след искане за помилване
Кая Калас: Не е в интерес на ЕС Украйна да се предаде Кая Калас: Не е в интерес на ЕС Украйна да се предаде
Чете се за: 02:02 мин.
Унищожителни наводнения в Индонезия отнеха живота на най-малко 600 души Унищожителни наводнения в Индонезия отнеха живота на най-малко 600 души
Чете се за: 00:40 мин.
Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна
Чете се за: 03:12 мин.
Папа Лъв XIV коментира конфликтите в Близкия изток и Украйна Папа Лъв XIV коментира конфликтите в Близкия изток и Украйна
Чете се за: 01:45 мин.
България е подала искане до ЕК за финансиране от 3,2 млрд. евро по механизма SAFE България е подала искане до ЕК за финансиране от 3,2 млрд. евро по механизма SAFE
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Бюджет 2026: Докъде стигнаха преговорите за план-сметката? Бюджет 2026: Докъде стигнаха преговорите за план-сметката?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Момиче загина, а трима младежи са ранени при катастрофа в Русенско Момиче загина, а трима младежи са ранени при катастрофа в Русенско
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Обвинения за измама с несъществуващо рибарско пристанище във Варна...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна
Чете се за: 03:12 мин.
По света
"Българската Коледа": 550 деца и 26 болници са били...
Чете се за: 02:37 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ