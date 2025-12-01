Протест в Минерални бани: Недоволство срещу готвеното увеличение на такса смет

Протест на "ДПС- Ново начало" срещу готвено увеличаване на такса смет за населението и бизнеса в Община Минерални бани.

Протестиращите, които се събраха пред сградата на общината, поискаха Общинският съвет да не вдига налога в годината, когато страната ни приема еврото. Според тях предстои таксата да скочи с 85 на сто за населението и 25 на сто за бизнеса.

Това е единствената община, в която се иска повишаване на таксата, заявиха недоволните. Сред протестиращите бяха областният лидер на партията Мехмед Атаман и депутатът Станислав Анастасов.