БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Минус 14,6 градуса измериха тази сутрин в района на Рожен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
минус 146 градуса измериха сутрин района рожен
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Минус 14,6 градуса минимална температура е измерена тази сутрин в района на Рожен, съобщиха от метеорологичната станция на върха.

Снежната покривка на Роженските поляни е 18 см. В Пампорово термометрите отчетоха минус 15 градуса, според информация от Планинската спасителна служба в курорта.

За прохода "Превала" остава в сила ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета, уточняват от Областното пътно управление в Смолян.

Пътищата в областта са проходими при зимни условия. В зоната на падналото вчера свлачище край с. Широка лъка на пътя Смолян – Девин преминаването е в едното платно.

#връх Рожен #обсерватория "Рожен" #ниски температури

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
4
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
5
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
6
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Регионални

Зимни условия по пътищата: експерти съветват шофьорите да бъдат внимателни заради "черен лед"
Зимни условия по пътищата: експерти съветват шофьорите да бъдат внимателни заради "черен лед"
Свлачище блокира пътя Смолян – Девин за близо 16 часа, движението е възстановено Свлачище блокира пътя Смолян – Девин за близо 16 часа, движението е възстановено
Чете се за: 03:07 мин.
Почистването на снега в София продължава Почистването на снега в София продължава
Чете се за: 04:10 мин.
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Чете се за: 01:55 мин.
Неучебен ден в общините Русе, Иваново и Сливо поле Неучебен ден в общините Русе, Иваново и Сливо поле
Чете се за: 03:17 мин.
"Сякаш е гето, не са изхвърляли боклука повече от месец": Недоволството заради проблема със сметосъбирането в София расте "Сякаш е гето, не са изхвърляли боклука повече от месец": Недоволството заради проблема със сметосъбирането в София расте
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев връчва първия мандат на ГЕРБ-СДС
Президентът Румен Радев връчва първия мандат на ГЕРБ-СДС
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Посланикът ни в Скопие: Властите в РСМ работят по случая с вандалския акт срещу посолството Посланикът ни в Скопие: Властите в РСМ работят по случая с вандалския акт срещу посолството
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Как да разпознаем фалшивото евро? Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.
България и еврото
Почистването на снега в София продължава
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Неучебен ден в общините Русе, Иваново и Сливо поле
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Зимни условия по пътищата: експерти съветват шофьорите да бъдат...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ