Минус 14,6 градуса измериха тази сутрин в района на Рожен

Минус 14,6 градуса минимална температура е измерена тази сутрин в района на Рожен, съобщиха от метеорологичната станция на върха.

Снежната покривка на Роженските поляни е 18 см. В Пампорово термометрите отчетоха минус 15 градуса, според информация от Планинската спасителна служба в курорта.

За прохода "Превала" остава в сила ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета, уточняват от Областното пътно управление в Смолян.

Пътищата в областта са проходими при зимни условия. В зоната на падналото вчера свлачище край с. Широка лъка на пътя Смолян – Девин преминаването е в едното платно.