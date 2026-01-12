Наградите "Златен глобус" с лек политически оттенък

Тимъти Шаламе е един от големите победители на наградите "Златен глобус". Той спечели трофея за най-добър актьор в музикален филм или комедия за ролята във "Върховният Марти", побеждавайки Леонардо ди Каприо и Джордж Клуни.

Ди Каприо беше сочен за фаворит с главната си роля в черната комедия "Битка след битка". Филмът с най-много номинации за вечерта беше обявен за най-добра комедия, Пол Томас Андерсън - за най-добър режисьор, а Теяна Тейлър спечели "Златен глобус" за поддържаща женска роля в същия филм.

"Хамнет" е най-добър драматичен филм, а Джеси Бъкли - най-добра драматична актриса за ролята си в лентата. Най-добър актьор в драматичен филм стана Вагнер Моура за ролята си в "Тайният агент". Политическият трилър спечели в категорията за най-добър неанглоезичен филм.

Наградите в Лос Анджелис имаха и лек политически оттенък - някои звезди носеха значки в знак на протест срещу имиграционната и митническа служба на Съединените щати.