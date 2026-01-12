Увиснали железни елемент и мазилка създават опаност по Подбалканския път в района на Гавраилово

Надлез над Подбалканския път София – Бургас в района на село Гавраилово създава опасност за преминаващите камиони заради увиснали железни елемент и мазилка. За това алармираха от Европейския център за транспортни политики. От там допълват, че ще отнесат проблема до Агенция "Пътна инфраструктура" и Министерство на регионалното развитие, защото това не е първият сигнал, който е подаван за компрометирани части на това съоръжение.
Според местни хора само за ден три камиона са претърпели щети по ремаркетата.
Правените опити за ремонт с мрежа в момента задържат част от парчетата мазилка, които са паднали върху линейка с пациент, а според експертите самата мрежа не може да се ползва за такова укрепване, тъй като тя е за асфалтовото покритие.
Снимки: Европейски център за транспортни политики
Днес бяха констатирани и опасно широки фуги по горната част на мостовото съоръжение.
Диана Русинова, експерт в Европейския център за транспортни политики: "Изцяло трябва да бъдат подменени тези греди, едната от които почти 70% липсва. Нали разбирате, че движението отгоре напълно трябва да бъде ограничено за тежкотоварни, да не кажа дори и за лек автомобили, защото е опасно. А при следващия извънгабаритен, който удари някоя от гредите, съществува включително рискът това съоръжение да падне. Защото то е оразмерено да работи със здрави, цели греди. То не е оразмерено да работи с половин греда или с три части, части от тези носещи греди да липсват. Това, което следва, е авариен ремонт и то във възможно най-спешен порядък. Или ограничаване напълно на преминаването отгоре, както и сериозен контрол на извънгабаритните, които очевидно не се съобразяват, минават и унищожават съоръжението."