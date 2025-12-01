Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)

Нов масов протест пред вратите на властта - недоволството срещу заложените политики в план-сметката на държавата през следващата година предизвика демонстрации в столицата и много други градове в страната.

Още преди 18:00 часа протестиращи започнаха да изпълват Триъгълника на властта за поредния протест срещу предлагания от управляващите Бюджет за 2026 година, първият в евро, първият предложен без да бъде съгласуван със социалните партньори и първият, който предвижда повишаване на данъци и осигуровки.

Пламен Петров: "Подразни ме това, че несправедливо се разпределя този бюджет. Залагат се грешни данни на ЕС. Очаква се в бъдеще време отнякъде да дойдат пари. Тези пари не идват от небето. Трябва някой да ги спечели, няма условия за това печелене на парите."

Божидара Костадинова: "Откакто се помня, може би от 10-годишна, от мои баби, от мои дядовци съм чувала как държавата се краде, как е пълно безхаберие в Народното събрание и като цяло в управлението и в момента като пълнолетен и пълноправен гражданин, искам защитя правото си и правото на всички на площада да живеят в една по-добра държава."

Снежанка: "Кофтият бюджет, който изработиха по грубия начин, който не ни харесва на всички нас. Данък "дивидент", заради заплатите, заради парите за щяло и за нещяло." Румен Иванов: "За мен всяко нещо, което би могло да помогне българския лев да продължи да се ползва е повод да изляза от фотьойлния комфорт."

Пред недоволните, изпълнили площада за пореден път от ПП-ДБ настояха Бюджет 2026 да бъде изтеглен, преработен и отново внесен.

Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната": "Защото иначе виждате, всички тези хора те няма да се откажат докато Бюджета не бъде оттеглен, не бъде преработен. Ако правителството и мнозинството решат да не го изтеглят този Бюджет, те нямат право да управляват България повече. БНТ: Това означава ли, че ще поискате тяхната оставка, ако не го изтеглят? - Абсолютно.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Идвайте в София, пред Народното събрание, трябва да си освободим страната. Този Бюджет не може да бъде приет. Трябва да ги попилеем. Елате пред Народното събрание, ако сте от друг град - излезте, протестирайте, покажете, че сте гневни. Протестът е, защото българите разбраха, че Пеевски ги краде."

Протестът е обявен за мирен. За да избегнат провокации младежи раздаваха листовки с призив срещу проявата на агресия, вандализъм и използването на език на омразата.

Валерия Беркова: "В социалните мрежи се появиха много спекулации, че може да има провокатори. Абсолютно от нас зависи да запазим мирен протест, затова наистина приканваме хората да не хвърлят бутилки, да не хвърлят остри предмети, настина целта е мирно да покажем недоволството си към бюджета."

Протестиращите настояват за бюджет, който де не бърка в техния джоб.

снимки: Виктор Борисов, Милена Кирова и Десислава Кулелиева