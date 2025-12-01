БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в...
Чете се за: 00:45 мин.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:30 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Запази

Демонтрацията е под надслов "Няма да позволим да ни излъжат, няма да позволим да ни ограбят"

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нов масов протест пред вратите на властта - недоволството срещу заложените политики в план-сметката на държавата през следващата година предизвика демонстрации в столицата и много други градове в страната.

Още преди 18:00 часа протестиращи започнаха да изпълват Триъгълника на властта за поредния протест срещу предлагания от управляващите Бюджет за 2026 година, първият в евро, първият предложен без да бъде съгласуван със социалните партньори и първият, който предвижда повишаване на данъци и осигуровки.

Пламен Петров: "Подразни ме това, че несправедливо се разпределя този бюджет. Залагат се грешни данни на ЕС. Очаква се в бъдеще време отнякъде да дойдат пари. Тези пари не идват от небето. Трябва някой да ги спечели, няма условия за това печелене на парите."

Божидара Костадинова: "Откакто се помня, може би от 10-годишна, от мои баби, от мои дядовци съм чувала как държавата се краде, как е пълно безхаберие в Народното събрание и като цяло в управлението и в момента като пълнолетен и пълноправен гражданин, искам защитя правото си и правото на всички на площада да живеят в една по-добра държава."

Снежанка: "Кофтият бюджет, който изработиха по грубия начин, който не ни харесва на всички нас. Данък "дивидент", заради заплатите, заради парите за щяло и за нещяло."

Румен Иванов: "За мен всяко нещо, което би могло да помогне българския лев да продължи да се ползва е повод да изляза от фотьойлния комфорт."

Пред недоволните, изпълнили площада за пореден път от ПП-ДБ настояха Бюджет 2026 да бъде изтеглен, преработен и отново внесен.

Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната": "Защото иначе виждате, всички тези хора те няма да се откажат докато Бюджета не бъде оттеглен, не бъде преработен. Ако правителството и мнозинството решат да не го изтеглят този Бюджет, те нямат право да управляват България повече. БНТ: Това означава ли, че ще поискате тяхната оставка, ако не го изтеглят? - Абсолютно.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Идвайте в София, пред Народното събрание, трябва да си освободим страната. Този Бюджет не може да бъде приет. Трябва да ги попилеем. Елате пред Народното събрание, ако сте от друг град - излезте, протестирайте, покажете, че сте гневни. Протестът е, защото българите разбраха, че Пеевски ги краде."

Протестът е обявен за мирен. За да избегнат провокации младежи раздаваха листовки с призив срещу проявата на агресия, вандализъм и използването на език на омразата.

Валерия Беркова: "В социалните мрежи се появиха много спекулации, че може да има провокатори. Абсолютно от нас зависи да запазим мирен протест, затова наистина приканваме хората да не хвърлят бутилки, да не хвърлят остри предмети, настина целта е мирно да покажем недоволството си към бюджета."

Протестиращите настояват за бюджет, който де не бърка в техния джоб.

снимки: Виктор Борисов, Милена Кирова и Десислава Кулелиева

#протест Бюджет 2026 #протест срещу бюджета

Последвайте ни

ТОП 24

Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай
1
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
2
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Почина финансистът Емил Хърсев
3
Почина финансистът Емил Хърсев
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!
4
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
5
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
6
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Регионални

Протест в Минерални бани: Недоволство срещу готвеното увеличение на такса смет
Протест в Минерални бани: Недоволство срещу готвеното увеличение на такса смет
Момиче загина, а трима младежи са ранени при катастрофа в Русенско Момиче загина, а трима младежи са ранени при катастрофа в Русенско
Чете се за: 01:00 мин.
Обвинения за измама с несъществуващо рибарско пристанище във Варна (ОБЗОР) Обвинения за измама с несъществуващо рибарско пристанище във Варна (ОБЗОР)
Чете се за: 04:20 мин.
Тежка катастрофа между бус и камион край Габрово, един човек е загинал Тежка катастрофа между бус и камион край Габрово, един човек е загинал
Чете се за: 00:30 мин.
Столичната община ще обжалва решение на КЗК за дейностите по чистотата в “Илинден”, “Надежда” и “Сердика” Столичната община ще обжалва решение на КЗК за дейностите по чистотата в “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”
Чете се за: 02:40 мин.
Мъж на 44 години е прободен след скандал и бой в заведение в Ловеч Мъж на 44 години е прободен след скандал и бой в заведение в Ловеч
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Бюджет 2026: Докъде стигнаха преговорите за план-сметката? Бюджет 2026: Докъде стигнаха преговорите за план-сметката?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Момиче загина, а трима младежи са ранени при катастрофа в Русенско Момиче загина, а трима младежи са ранени при катастрофа в Русенско
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Обвинения за измама с несъществуващо рибарско пристанище във Варна...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна
Чете се за: 03:12 мин.
По света
"Българската Коледа": 550 деца и 26 болници са били...
Чете се за: 02:37 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ