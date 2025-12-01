Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Столичната дирекция на полицията е готова да осигури охраната на протеста, който ще се проведе довечера в София

Заради протеста тази вечер ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които ще се проверяват агресивни лица или граждани, познати на полицията от предишни протести. Това каза днес директорът на СДВР – главен комисар Любомир Николов. Той призова за подкрепата на обществото и самите протестиращи, за установяването на такива лица.

Главен комисар Любомир Николов отправи апел към Столична община да предприеме действия, за да не се допусне ескалация на напрежението на протеста.

Гл. комисар Любомир Николов, директор на СДВР: "Незабавно да вземат своите правомощия по закон и при наше уведомление, че ескалацията се заражда, за издадат заповед за прекратяване на протеста."

На въпрос как може да бъде прекратен протестът например в 22 часа, при положение че на площада има много хора, Николов отговори.

Гл. комисар Любомир Николов, директор на СДВР: "Нямаме нищо против мирно протестиращите граждани, които желаят да изразят гражданската си позиция чрез мирни действия, но когато агресивни лица умишлено провокират или унищожават държавно имущество, още повече посягат на колеги, считам, че е редно такива лица да бъдат незабавно изведени, а това става, когато на нас ни се разреши по закон да прекратим съответното мероприятие."

За да стигнат до протеста, тази вечер гражданите ще преминават през контролно-пропускателни пунктове. Там ще се проверяват съмнителни лица, за да се избегнат евентуални провокации.

