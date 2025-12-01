Без коли първа и втора екогрупа в центъра на София: 180 камери следят за нарушители

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Борислава Алексова
Чете се за: 02:37 мин.
Води ли ограничителната мярка до желания ефект?

Цветелин Асенов днес пристигна на работа с 15 минути по-късно, защото автомобилът му е от втора екокатегория и до края на февруари няма да може да преминава през центъра на София.

Цветелин Асенов: Трябваше да заобиколя по границите на ринга, което ми отнема около 15-20 минути повече, за да стигна до адреса, на който трябва да работя. Днес сме на едно място, утре сме на друго и ако трябва да сме някъде в центъра, където има ограничения, става по-сложно, защото трябва да си носим всички тежки инструменти, тъй като аз работя в строителството и нещата стават много трудни тогава

Според Цветелин ограничителната мярка не води до желания ефект.

Хората, които срещнахме в центъра на София, също са скептични.

Целта не оправдава средствата.

Да, хубава мярка, но не смятам, че ще може всеки да си позволи нов автомобил.

На всички ни се иска да дишаме чист въздух, но материалното положение на народа, поне според мен все още не е на такова ниво.

Според Столичната община въвеждането на нискоемисионна зона в малкия ринг е намалило десетократно навлизането на най-замърсяващите коли миналия сезон в сърцевината на града - от около 20 хил. дневно през ноември 2024 г. до малко над 2 хил. през февруари 2025 г.

Надежда Бобчева, зам.-кмет на София по екология: От гледна точка на намаляването на замърсяването, при автомобилния транспорт говорим основно за азотния диоксид - това замърсяване е намаляло с 10%, а има и дни, в които достига и 25%.

180 камери в двата ринга следят за забранени автомобили. Установените нарушения за миналия сезон надхвърлят 220 хиляди.

Димитър Петров, директор на дирекция "Управление и анализ на трафика" в Столична община: Само за периода на действие на зоната, нарушителите са намалели с 50%.

Санкциите са 50 лева за физически лица и до 1000 лева - за юридически.

Забраната не важи за коли, чиито собственици са с постоянен адрес в зоните и имат винетка за паркиране, както и за хората с инвалидни стикери.

