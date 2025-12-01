Кая Калас: Ясно е, че Русия не иска мир и трябва да подготвим Украйна да издържи

Украйна е централна тема на среща на министрите на отбраната от ЕС, която започна в Брюксел
Ще бъдат обсъдени по-нататъшната финансова и военна подкрепа за Украйна и изпълнението на инструмента SAFE с мерки за повишаване на отбранителните способности на страните членки.
България е представена от военния министър Атанас Запрянов.
Преди началото на заседанието върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас коментира вчерашната среща във Флорида между украински и американски представители, по време на която беше обсъден мирният план за прекратяване на войната в Украйна.
"Две са големите теми - как да продължим подкрепата за Украйна и развитието на собствените ни отбранителни способности и готовност. Ясно е, че Русия не иска мир и затова трябва да подготвим Украйна да издържи в това много трудно време. Тази седмица може да бъде решаваща за дипломатическите усилия. Чухме вчера, че разговорите в Америка са били трудни, но продуктивни. Все още не знаем резултатите, но днес ще говоря с министъра на отбраната на Украйна, както и с украинския външен министър", заяви Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността.