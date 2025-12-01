Кая Калас: Ясно е, че Русия не иска мир и трябва да подготвим Украйна да издържи

Украйна е централна тема на среща на министрите на отбраната от Европейския съюз, която започна в Брюксел.



Ще бъдат обсъдени по-нататъшната финансова и военна подкрепа за Украйна и изпълнението на инструмента SAFE с мерки за повишаване на отбранителните способности на страните членки.

България е представена от военния министър Атанас Запрянов.

Преди началото на заседанието върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас коментира вчерашната среща във Флорида между украински и американски представители, по време на която беше обсъден мирният план за прекратяване на войната в Украйна.