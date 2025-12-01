Съдбата на Украйна: "Продуктивни преговори" и "сдържан оптимизъм"

Съединените щати и Украйна определиха като "продуктивни" преговорите по финализиране на предложения от американския президент план за край на войната с Русия.

Доналд Тръмп също коментира, че вижда добри шансове за постигане на споразумение.

Днес дипломатическите совалки продължават.

Украинският президент пристигна в Париж за среща с президента Еманюел Макрон.

А пратеникът на Тръмп и основен преговарящ, Стив Уиткоф, заминава за Москва, където утре се очаква да се срещне с руския президент Владимир Путин.

Сдържан оптимизъм - това послание излъчиха основните преговарящи от страна на Съединените щати и Украйна след края на вчерашната среща по ревизирания план на американския президент Доналд Тръмп за край на войната.

Разговорите във Флорида бяха част от изключително интензивната дипломация по темата през последните две седмици.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ:

"Има още много работа за вършене. Въпросът е деликатен и сложен. Има много променливи фактори и очевидно има и друга страна, която трябва да бъде включена в уравнението, и това ще продължи по-късно тази седмица, когато пратеника на президента Тръмп Стив Уиткоф замине за Москва. Остава още много работа". Рустем Умеров, секретар на съвета по национална сигурност на Украйна:

"Вече имахме успешна среща в Женева и днес продължихме този успех - срещата беше продуктивна и успешна".

Източник, близък до украинската делегация заяви пред Франс Прес, че разговорите не са били лесни, но всички са се опитали да бъдат конструктивни и да търсят решения.

Ключови въпроси, които остават нерешени са съдбата на украинските територии анексирани или контролирани от Русия, числеността на украинската армия и гаранциите за сигурност.



Американският президент също беше оптимист, че разговорите вървят добре, въпреки отсъствието на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Андрий Ермак, който водеше делегацията в предишните етапи на преговорите.

Ермак се раздели с поста си след обиски във връзка със скорошния корупционен скандал в украинската енергетика.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

"Справят се добре. Украйна има някои малки проблеми, трудни проблеми, но мисля, че Русия би искала да види края на конфликта и знам, че Украйна също би искала да види края."

Днес Тръмп изпраща в Москва своя основен преговарящ Стив Уиткоф. Според "Франс Прес" той ще разговаря с руския президент Владимир Путин още утре.

Междувременно, Зеленски пристигна в Париж за разговори с френския президент Еманюел Макрон, основен съюзник на Украйна в защита на интересите й в преговорите.