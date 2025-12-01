БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Рекорд в продажбите на оръжие: Причината са конфликтите в Украйна и Газа

Диана Симеонова
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Световните приходи на доставчиците на оръжия възлизат на 679 милиарда долара

Стоте най-големи производители на оръжие в света са регистрирали рекордни приходи от продажби през миналата 2024 година. Основната причина - конфликтите в Украйна и Ивицата Газа.

Според нов доклад на Стокхолмския институт за изследване на мира световните приходи на доставчиците на оръжия са възлезли на 679 милиарда долара.

Това е най-високото ниво, регистрирано някога.

Ръстът се дължи основно на покачване на търсенето в Европа, свързано с войната в Украйна и превъоръжаването на европейските страни заради заплахата от Русия.

39 от 100-те основни доставчици на оръжия в света са американски компании, 26 са европейски и 3 са израелски.

#войната в Украйна #рекорд #Ивицата Газа #оръжие #продажба

