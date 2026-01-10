БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сирийската армия извършва настъпление срещу регионална въоръжена групировка

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази
сирийската армия извършва настъпление регионална въоръжена групировка
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Сирийската армия твърди, че е превзела последния квартал в Алепо, контролиран от Сирийските демократични сили - регионална бойна групировка с кюрдско ръководство. Групировката отрича твърденията на властта, че е напуснала. Към момента се съобщава за 22 жертви, откакто сраженията се разраснаха в четвъртък.

Сирийските демократични сили удариха административна сграда с дрон в отговор на настъплението. Причината за сраженията е ултиматумът към кюрдската групировка да се интегрира в правителствените сили. Сирийската армия съобщава, че са загинали трима нейни бойци в града, а Сирийските демократични сили обвиняват властта, че артилерийски удари са предизвикали смъртта на цивилни, включително на 10-годишно момиче.

Турция изрази готовност да подкрепи сирийското правителство с военна помощ, ако е необходимо. Анкара смята групировката с кюрдско ръководство за заплаха за сигурността. Тел Авив в отговор на нарастващата регионална роля на Турция изяви подкрепа за Сирийските демократични сили. Групировката остава важен съюзник на Съединените щати в борбата срещу останалите терористични клетки на "Ислямска държава".

#Сирия #настъпление #армия

Последвайте ни

ТОП 24

Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
1
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
2
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
81 години от Кървавата Коледа
3
81 години от Кървавата Коледа
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
4
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Идват ледени дни
5
Идват ледени дни
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
6
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ

Най-четени

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Близък изток

Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
МВнР: Редица авиокомпании отменят полетите си от и до Иран МВнР: Редица авиокомпании отменят полетите си от и до Иран
Чете се за: 01:50 мин.
13-и ден на протести в Иран: Армията обяви, че ще защити националния интерес 13-и ден на протести в Иран: Армията обяви, че ще защити националния интерес
Чете се за: 00:50 мин.
Протестите в Иран се разрастват – може ли да доведат до сваляне на режима на аятоласите? Протестите в Иран се разрастват – може ли да доведат до сваляне на режима на аятоласите?
Чете се за: 03:57 мин.
Николай Младенов посети ООП в Рамала Николай Младенов посети ООП в Рамала
Чете се за: 01:02 мин.
Масовите протести продължават в Иран Масовите протести продължават в Иран
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
БСП ще проведе конгрес в началото на февруари БСП ще проведе конгрес в началото на февруари
Чете се за: 04:52 мин.
Политика
Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Проходът Превала в Родопите е затворен за движение на товарни...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МВнР: Редица авиокомпании отменят полетите си от и до Иран
Чете се за: 01:50 мин.
По света
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Вашингтон и Каракас договарят възстановяване на дипломатическите...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ