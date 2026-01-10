Сирийската армия извършва настъпление срещу регионална въоръжена групировка

Сирийската армия твърди, че е превзела последния квартал в Алепо, контролиран от Сирийските демократични сили - регионална бойна групировка с кюрдско ръководство. Групировката отрича твърденията на властта, че е напуснала. Към момента се съобщава за 22 жертви, откакто сраженията се разраснаха в четвъртък.

Сирийските демократични сили удариха административна сграда с дрон в отговор на настъплението. Причината за сраженията е ултиматумът към кюрдската групировка да се интегрира в правителствените сили. Сирийската армия съобщава, че са загинали трима нейни бойци в града, а Сирийските демократични сили обвиняват властта, че артилерийски удари са предизвикали смъртта на цивилни, включително на 10-годишно момиче.

Турция изрази готовност да подкрепи сирийското правителство с военна помощ, ако е необходимо. Анкара смята групировката с кюрдско ръководство за заплаха за сигурността. Тел Авив в отговор на нарастващата регионална роля на Турция изяви подкрепа за Сирийските демократични сили. Групировката остава важен съюзник на Съединените щати в борбата срещу останалите терористични клетки на "Ислямска държава".