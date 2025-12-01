Първи работен ден за Благомир Коцев след ареста: Зареден съм и отпочинал

Кметът на Варна Благомир Коцев се върна на работа в Община Варна, след като беше близо 5 месеца в ареста.

Той каза, че първият му работен ден се очаква да е дълъг, "така че с радост ще посрещне варненци на стълбите на Община Варна".

"Зареден, отпочинал, с добро настроение, доколкото е възможно след всичко това то да е такова, но имам ентусиазъм да видя как да се случвали нещата в общината", заяви на влизане в общината Благомир Коцев.

Изрази убеденост, че има неща, които трябва да бъдат наваксани. Коцев заяви, че не е изненадан "след поредната атака по отношение на благотворителната акция за събиране на пари за гаранцията му".

снимка: БГНЕС

Използват се всякакви инструменти за дискредитация, заяви той.

"Тази атака не е изненада за мен. Тя, разбира се, ще олекне".

Със сигурност ще има дела за лъжесвидетелстване, уточни той.

Като първа задача в общината Благомир Коцев каза, че ще проведат първата понеделнишка оперативка, "за да може да види целия си екип".

"Да видя всички - целият си екип, да ми докладват какво са свършили през тези месеци. Да видя какви са важните, спешни теми, с които бързо трябва да се ангажираме. След оперативката ще преосмисля голяма част от политиката и начина, по който върви диалогът в община Варна, защото през тази година и половина диалогът не беше добър", обясни той и призова към нормален диалог партиите и общинския съвет.

Отваряме нова страница в управлението на тази община, добави той.

Той заяви, че подкрепя протеста на хората и ги призова да "не се страхуват да отстояват своите права".

Съвсем не стои като тема аз да се кандидатирам за президент, категоричен беше Коцев.

"Аз издържах на едно голямо напрежение, но то най-вече беше към семейството ми и към варненци. Семейството ми го изживя най-тежко. Тя е героиня, днес имам рожден ден - искам да я поздравя".

Допълни, че травмата, която се изживява е неописуема.

На въпрос дали са му били отправяни заплахи, за да се присъедини към друга политическа партия, Благомир Коцев отговори: "Да, били са".