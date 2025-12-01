БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протести на фермери в Гърция: Полицията използва сълзотворен газ

Диана Симеонова
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Протестиращи в Никея се опитаха да преобърнат полицейски автобус

протести фермери Гърция
Снимка: БГНЕС
Гръцки фермери влязоха в сблъсъци с полицията по време на протести заради забавеното изплащане на селскостопански субсидии от Европейския съюз след корупционен скандал в разплащателната агенция, който разтърси страната.

Протестиращи в Никея, близо до Лариса, се опитаха да преобърнат полицейски автобус.

Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне хората.

Фермери с трактори блокираха пътища в няколко района заради забавените плащания от около 600 милиона евро.

Средствата бяха спрени след разследване, което разкри, че фермери са фалшифицирали собствеността върху земя и добитък, за да получат субсидии от Европейския съюз.

