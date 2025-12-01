Съдбата на Бюджет 2026: Обявяват окончателните корекции в план-сметката

Важна седмица за бюджетната процедура за следващата година. Очаква се да станат ясни окончателните параметри по прекрояването на Бюджет 2026.

Дотук се стигна след среща между финансовия министър Теменужка Петкова със синдикати и работодатели в края на миналата седмица.



Преди дни стана ясно, че управляващите са готови да намалят увеличението на осигуровките, както и да отпадне ръстът на данък дивидент и въвеждането на задължителен софтуер за търговците.

Синдикатите настояват заплатите в бюджетната сфера да се увеличат с 10%, а не със заложените 5 на сто. За целта ще са необходими над 1 млрд. евро, сочат изчисленията на профсъюзите.

Предстои Финансовото министерство да реши откъде ще вземе тези допълнителни приходи или ще бъдат намалявани разходите.

Властта вече обяви, че план-сметката няма да бъде изтеглена от НС, а депутатите ще внесат промените като свои предложения за второ четене.

До момента Народното събрание е гласувало на първо четене бюджета. След промяна на големия бюджет ще се наложи провеждането на нова комисия и за малките бюджети, които също трябва да бъдат коригирани преди да бъдат окончателно гласувани.

За утре е насрочена нова среща между синдикати, работодатели и представители на Финансовото министерство. Очакванията са на нея да станат ясни и окончателните промени в първия евробюджет на страната.