Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?

Заложеният в бюджета дефицит ще остане 3% независимо как ще бъдат коригирани приходите или разходите през следващата седмица. Това съобщи премиерът Росен Желязков, който увери, че ако бъде постигнато съгласие между управляващите, синдикатите и работодателите, държавният бюджет ще бъде гласуван до края на декември. Пенсионерите с пенсии под прага на бедността ще получат тази година коледна добавка, независимо от забавянето на бюджетната процедура, тъй като парите са осигурени от настоящия бюджет. Това увери социалният министър Борислав Гуцанов, който беше гост в „Денят започва с Георги Любенов“. От ПП-ДБ обаче не вярват, че бюджетът ще бъде променен достатъчно и настояват да бъде внесен нов проект, който да се гласува до края на годината.

Още утре Министерството на финансите ще бъде готово с разчетите по последните промени в бюджета.

Росен Желязков, министър-председател: "От гледна точка на политиките са ясни, от гледна точка на числата ще бъдем готови до утре и ще имаме отново разговори, за да се види дали увеличаването на разходната част и намаляването на приходната ще намери разбиране за това какво правим с дефицита."

При корекция на бюджета между двете четения правителството няма да отстъпи от увеличение на минималната работна заплата, увеличение на пенсиите по швейцарското правило и увеличение на втората година майчинство.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: "Интересно, има ли някой нещо против вдигането на минималната работна заплата, има ли някой нещо против това, че по швейцарското правило са пенсиите, има ли някой нещо против, че втората година майчинство успяхме да ги вдигнем след три години замразяване."

През седмицата лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ще бъде намалено наполовина увеличението на осигуровките, ще бъде отменено увеличението на данък дивидент и въвеждането на софтуер за търговците. Разчетите на Министерството на финансите предвиждаха от увеличение на осигуровките да влязат над 600 млн. евро, а от данък дивидент – над 340 млн. Така, без допълнителни сметки и приспадане на приходите, правителството ще се нуждае от минимум 600 млн. евро, които трябва да бъдат взети от някъде другаде, за да излезе бюджетът балансиран.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: "Ще направя, така че бюджетът да бъде по-добър от това, което беше, надявам се, въпреки че е много трудно в тази ситуация да се балансира, тъй като числата са безкомпромисни."

От ПП-ДБ обаче критикуват промените в бюджета.

Венко Сабрутев, депутат от ПП-ДБ: "Този бюджет ще продължи своето разглеждане – нали има отстъпки в него? Това, което чуваме, са някакви пожелания, ние не виждаме реални действия. Този бюджет трябва да бъде фундаментално преработен, защото в основата му седи вдигане на данъци и осигуровки и мега, мега корупция."

Според Сабрутев е реалистично да се смята, че бюджетната процедура може да започне наново и да приключи до края на годината.

Венко Сабрутев, депутат от ПП-ДБ: "Ние можем да приемем изцяло нов бюджет, ще работим извънредно както всички останали български граждани."

Според премиера обаче това е невъзможно. Той припомни, че тази година новата бюджетна процедура след служебното правителство е отнела месеци.

Росен Желязков, министър-председател: "Бяха необходими два месеца, за да бъде внесен и приет нов проектобюджет. Това означава, че ако тръгнем по процедурата, 2026 година трябва да влезем с удължителен бюджет, за да могат да функционират системите."

Във вторник се очаква Министерството на финансите да представи на синдикатите и работодателите своите изчисления за корекция в бюджета. Синдикатите настояват и за увеличение на заплатите в бюджетния сектор вместо с 5%, с 10 на сто, за което ще са нужни около 300 млн. евро допълнително.