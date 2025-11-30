БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази

Това няма да е най-подходящият начин, заяви премиерът

росен желязков оттеглим бюджета влезем 2026 удължителен
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ние сме получили всички предложения - на КНСБ, на "Подкрепа", на работодателите и в момента се параметрират, това заяви премиерът Росен Желязков по отношение на работата по промените в Бюджет 2026.

Заяви, че "от гледна точка на числата ще бъдем готови до утре и ще имаме отново разговори, за да се види дали увеличаването на разходната част и намаляването на приходната ще намери разбиране за това какво правим с дефицита".

"Ако тръгнем по процедурата за изтегляне на Бюджета съгласно процедурата по правилника на НС да оттеглим Бюджета с решение на МС, за което след това е необходимо решение на НС - това решение на НС след приет на първо гласуване на законопроект отнема поне 2 седмици работа в комисии. Това означава, че 2026 година трябва да влезем с удължителен Бюджет, за да могат да функционират системите", заяви премиерът.

Това няма да е най-подходящият начин, смята той, само и само, за да се "удовлетвори разбирането, че оттеглянето е посипване на сол на главата на правителството".

На въпрос дали премиерът се притеснява от протестите, той отговори, че те "са белег на демократичност в едно общество".

Те не са хомогенни протести, но се опитваме да разбираме всеки един от протестиращите, заяви премиерът "без тези, които създават предпоставки за падането на кабинета".

"В крайна сметка протестите са въпрос и на организация. Те са въпрос и на заявени искания и доколко политическите потоци на една пълноводна река биха могли да се обединят в едно русло".

Росен Желязков каза, че има "много политически оксиморони в исканията на протестиращите, за да може да се счита, че имаме хармонична енергия в една и съща посока".

В търсенето на гражданския мир правителството полага необходимите усилия този мир да бъде запазен, заяви премиерът.

Каза също, че има "всички възможности в рамките на месец декември да има Бюджет за 2026 година".

#Росен Желязков

