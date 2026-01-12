Президентът връчва първия мандат на ГЕРБ-СДС

Президентът Румен Радев ще връчи в 10:00 часа проучвателен мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарна група в 51 Народно събрание - тази на ГЕРБ-СДС. БНТ ще излъчи на живо връчването на мандата.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви преди дни, че веднага ще върнат мандата. Такава е заявката и на втората парламентарна сила - ПП- ДБ. Според Конституцията държавният глава трябва да избере третата парламентарна сила, на която да връчи мандат.

Ако партиите не направят опит да съставят кабинет, каквато е и предварителната им заявка - предстои отново служебен кабинет да поеме управлението на страната. А кой ще бъде посочен да заеме поста на министър-председател от възможностите, които предлага Конституцията в така наречената "домова книга" - предстои да стане ясно в близко бъдеще. Последният етап от процедурата е президентът да насрочи предсрочни парламентарни избори.