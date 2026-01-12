БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Президентът връчва първия мандат на ГЕРБ-СДС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

БНТ ще излъчи на живо връчването на мандата

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът Румен Радев ще връчи в 10:00 часа проучвателен мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарна група в 51 Народно събрание - тази на ГЕРБ-СДС. БНТ ще излъчи на живо връчването на мандата.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви преди дни, че веднага ще върнат мандата. Такава е заявката и на втората парламентарна сила - ПП- ДБ. Според Конституцията държавният глава трябва да избере третата парламентарна сила, на която да връчи мандат.

Ако партиите не направят опит да съставят кабинет, каквато е и предварителната им заявка - предстои отново служебен кабинет да поеме управлението на страната. А кой ще бъде посочен да заеме поста на министър-председател от възможностите, които предлага Конституцията в така наречената "домова книга" - предстои да стане ясно в близко бъдеще. Последният етап от процедурата е президентът да насрочи предсрочни парламентарни избори.

#президента Румен Радев #първия мандат #мандат на ГЕРБ-СДС

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до - 37 °C: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до - 37 °C: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
3
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
4
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
5
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
6
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Политика

Костадин Костадинов: Къде е реакцията на нашите партньори от ЕС след нападението на посолството ни в Скопие?
Костадин Костадинов: Къде е реакцията на нашите партньори от ЕС след нападението на посолството ни в Скопие?
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
8937
Чете се за: 04:42 мин.
"Насажданата омраза и постоянните лъжи насърчават извършителите": Българското посолство в Скопие с позиция след нападението "Насажданата омраза и постоянните лъжи насърчават извършителите": Българското посолство в Скопие с позиция след нападението
Чете се за: 00:45 мин.
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за съставяне на кабинет (ОБЗОР) Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за съставяне на кабинет (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Президентът връчва първия мандат на ГЕРБ-СДС
Президентът връчва първия мандат на ГЕРБ-СДС
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Неучебен ден в общините Русе, Иваново и Сливо поле Неучебен ден в общините Русе, Иваново и Сливо поле
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Жълт код за ниски температури за 18 области на страната Жълт код за ниски температури за 18 области на страната
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
Чете се за: 04:42 мин.
Политика
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Балканите в капана на зимата: Хиляди без ток, бурно море и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
"Сякаш е гето, не са изхвърляли боклука повече от месец":...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Живакът падна до - 37 °C: Хиляди туристи са блокирани във...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ