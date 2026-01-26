Извънредно положение в Италия заради опустошенията, причинени от циклона "Хари"

Италианското правителство обяви извънредно положени заради опустошенията, причинени от средиземноморския циклон "Хари", предаде АНСА. Само в италианската област Сицилия стихията причини щети, оценявани на над 1,5 млрд. евро, заяви областният управител Ренато Скифани. Огромни щети имаше и в областите Сардиния и Калабрия.

Първоначално властите ще отпуснат 100 млн. евро за първи спешни действия за справяне със щетите в трите области.

Извънредното положение в Сицилия, Сардиния и Калабрия ще продължи 12 месеца и може да бъде удължено с още 12 месеца.

По време на бурята проливни дъждове, буреносни ветрове с пориви надхвърлящи 100 км/час и вълни на моменти с височина от 9 - 10 метра причиниха разрушения на пътни участъци, заляха търговски площи, хотели и барове. Улиците на редица градове в Сицилия се превърнаха в реки. На места придошлото море заличи плажната ивица. На други места участъци от крайбрежни алеи бяха буквално погълнати от морето. Водата повлече и пясък от плажовете из улиците.

Стихията буквално постави на колене град Таормина, известен като магнит за туристите на остров Сицилия. Засегнати бяха и археологически обекти в трите области.

Снимки: БГНЕС

Същият циклон причини големи проблеми и в Съседна Гърция.

Същевременно днес около 1000 души бяха евакуирани от домовете им в град Нишеми в Сицилия, след като огромно свлачище остави къщите им буквално на ръба на пропаст. Евакуираните бяха настанени временно в спортен център. Кадри показват, че след евакуацията няколко постройки вече са паднали в зейналата пропаст.