БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Сретение Господне е

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
сретение господне
Слушай новината

Сретение Господне е. Църковният празник отбелязва посрещането на Богомладенеца Иисус Христос в 40-ия ден от рождението му в йерусалимския храм от праведния старец Симеон. Божият син е бил занесен от майка Си, света Дева Мария, и от Йосиф, в храма в Йерусалим, за да бъде представен на Бога. Защото всяка първородна мъжка рожба е трябвало да бъде посветена на Бога. Духом просветен, в храма отишъл праведният старец Симеон, който от много столетия очаквал да види Божият Син. Нему било обещано, че няма да вкуси смърт, докато не види Спасителя на света.

Праведният св. Симеон Богоприимец взема Богомладенеца в обятията си и от устата му се отронват думите: "Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи - светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля!" (Лука 2:30-32). Т.е. сега вече ми позволяваш да поема пътя на отците си. Сега вече ме оставяш да прекрача прага на смъртта и той не е страшен за мене, защото аз видях Спасението.

Сретение Господне е празник на истинска среща с Бога, празнични литургии се отслужват в православните храмове в цялата страна.

#Господски празник #Сретение Господне

Последвайте ни

ТОП 24

Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка проф. Мартин Иванов
1
Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка...
DARA: Светът в омраза не ражда нищо добро
2
DARA: Светът в омраза не ражда нищо добро
Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за добри резултати в Милано/Кортина
3
Ива Шкодрева-Карагьозова: Повечето българи ще бъдат с амбиции за...
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София – Бургас
4
В снежен капан: Закъсали тирове на Подбалканския път София –...
Иво Христов за формацията на Радев: Не знам да има утвърдено име
5
Иво Христов за формацията на Радев: Не знам да има утвърдено име
Джип се вряза в ресторант в Пловдив (СНИМКИ)
6
Джип се вряза в ресторант в Пловдив (СНИМКИ)

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Общество

България в капана на зимата, пътнически автобус остана блокиран с часове в Монтанско
България в капана на зимата, пътнически автобус остана блокиран с часове в Монтанско
Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка проф. Мартин Иванов Народният съд – 81-години по-късно: коментар на историка проф. Мартин Иванов
13640
Чете се за: 08:02 мин.
БНТ разяснява организацията на зрителския вот в националната селекция за "Евровизия 2026" БНТ разяснява организацията на зрителския вот в националната селекция за "Евровизия 2026"
Чете се за: 02:47 мин.
България почита паметта на жертвите на комунистическия режим България почита паметта на жертвите на комунистическия режим
Чете се за: 02:12 мин.
Само с евро на касата: Търговци и клиенти приемат спокойно края на двойното обращение Само с евро на касата: Търговци и клиенти приемат спокойно края на двойното обращение
Чете се за: 04:10 мин.
МВнР: България успешно съдейства за връщането при майката на изведено от родителска грижа дете в Норвегия МВнР: България успешно съдейства за връщането при майката на изведено от родителска грижа дете в Норвегия
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

България в капана на зимата, пътнически автобус остана блокиран с часове в Монтанско
България в капана на зимата, пътнически автобус остана блокиран с...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Сретение Господне е Сретение Господне е
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
20 000 болни и ранени палестинци чакат да преминат през Рафа в Египет 20 000 болни и ранени палестинци чакат да преминат през Рафа в Египет
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Студено време и обилни снеговалежи в понеделник Студено време и обилни снеговалежи в понеделник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Мразовита вълна обхваща Украйна
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Важна политическа седмица - президентът Йотова избира служебен премиер
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
На тъмно и студено: Лошото време прекъсна тока на болницата в Гълъбово
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Властите в Техеран освободиха иранския демонстрант Ерфан Солтани
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ