Сретение Господне е. Църковният празник отбелязва посрещането на Богомладенеца Иисус Христос в 40-ия ден от рождението му в йерусалимския храм от праведния старец Симеон. Божият син е бил занесен от майка Си, света Дева Мария, и от Йосиф, в храма в Йерусалим, за да бъде представен на Бога. Защото всяка първородна мъжка рожба е трябвало да бъде посветена на Бога. Духом просветен, в храма отишъл праведният старец Симеон, който от много столетия очаквал да види Божият Син. Нему било обещано, че няма да вкуси смърт, докато не види Спасителя на света.

Праведният св. Симеон Богоприимец взема Богомладенеца в обятията си и от устата му се отронват думите: "Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи - светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля!" (Лука 2:30-32). Т.е. сега вече ми позволяваш да поема пътя на отците си. Сега вече ме оставяш да прекрача прага на смъртта и той не е страшен за мене, защото аз видях Спасението.

Сретение Господне е празник на истинска среща с Бога, празнични литургии се отслужват в православните храмове в цялата страна.