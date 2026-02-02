Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските температури

Утре, 3 февруари, ще бъде неучебен ден в Плевен заради очаквани ниски температури и усложнена зимна обстановка, съобщиха от общината.

Решението е взето във връзка с прогнозите за много ниски температури и усложнената зимна обстановка след обилния снеговалеж на 1 и 2 февруари. Основният мотив е гарантиране на безопасността на учениците и училищния персонал. За заповедта е уведомен и началникът на Регионалното управление на образованието – Плевен.

Кметът на града Валентин Христов поиска незабавната оставка на управителя на общинската фирма "Инжстрой" заради несправяне със зимното почистване в части от града и четвъртокласната пътна мрежа.

"Състоянието на улици, квартали и пътища към малките населени места показва системен провал в организацията и контрола на дейностите. В Община Плевен постъпват множество сигнали от граждани за непочистени пътни платна, непроходими улици, заледени участъци, както и за непочистена централна градска част. Това създава реален риск за живота и здравето на хората и възпрепятства нормалното функциониране на града. При подобно ниво на работа не може да има оправдания. Когато задълженията не се изпълняват качествено и в срок, отговорността следва да бъде персонална", посочват от общината.

Гражданите могат да подават сигнали за непочистени участъци на както на телефон в общината, така и чрез официалните канали в социалните мрежи.