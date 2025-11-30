Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"

Венко Сабрутев от ПП-ДБ коментира в "Денят започва с Георги Любенов" има ли промяна в държавата след големия бунт.

Държавният бюджет ни предлага мегакорупция, заяви Венко Сабрутев.

По думите му "тази корупция ще я плащат децата ни и техните деца".

"Всяко българско семейство ще купи един чисто нов айфон на Борисов и Пеевски, благодарение на този държавен бюджет".

Венко Сабрутев заяви, че "този бюджет е фундаментално сбъркан". Според него посланието на Борисов е било категорично, че този бюджет ще продължи своето разглеждане. Според него изтеглянето на Бюджет 2026 не е бойкот на влизането на страната ни в еврозоната. В рамките на месец декември може да бъде приет изцяло нов бюджет, допълни той. И попита - има ли политическа воля да не се краде?

"Ние говорим на Борисов за дефицит, за обедняване на хората, говорим за свръхвдигане на данъци и осигуровки. А той - ще ми пипнете ли ушичките? Това е Борисов. Ние нямаме доверие на Борисов. Още по време на създаването на Бюджета ние показахме, че може да има нормален бюджет, ако не се краде. Абсурдно е да се заделя близо 50% от БВП за разходи. Това означава, че в държавата ще се вдигат данъците и осигуровките".

Категоричен беше, че няма как да са на масата на преговорите, защото "там са Борисов и Пеевски".

За протеста Венко Сабрутев каза, че 20 000 души са дали червен картон на това правителство.

"Те дойдоха не просто заради бюджета, а заради корупцията. Не може да си купуваш апартамент, който струва 200 000 за 2 милиона. Не може панелката в Люлин да бъде на цената на къща в Малибу на първа линия с подкачащи делфини. Ето това представлява този бюджет - 1000 страници, в които всеки един ред е кражба".

Сабрутев заяви, че протестът е против корупцията и против това българското общество да обеднее с държавния бюджет за 2026. Той е за проевропейска България и за справедлив живот тук.

Според депутата от ПП-ДБ темата днес не е Румен Радев и не бива да се измества фокуса на обществото. Фокусът е как ще живее обществото догодина.

На финала на разговора Венко Сабрутев покани всички зрители да дойдат на протеста в понеделник, "за да защитят правото си на справедлив живот".

Вижте целия разговор тук






