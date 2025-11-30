Мерки срещу туристическия наплив в Амстердам: Общината увеличава туристическия данък

Амстердам въвежда допълнителни мерки за намаляване на натиска от туристическия наплив върху центъра на нидерландския град. Туристическият данък там вече е най-високият в Европа, но може да се увеличи допълнително.

През 2021 година градският съвет на Амстердам въведе регламент, целящ да ограничи нощувките на туристите до двадесет милиона. Тази цифра обаче се надхвърля вече трета година.

Туристическият данък от 12,5% очевидно не е достатъчен. Предвижда се от 1 януари догодина данъкът върху нощувките да се увеличи до 33,5 на сто.

Софиян Мбарки,общински съветник по икономическите въпроси на Амстердам: „Вече ограничихме отдаването под наем на ваканционни жилища и въведохме ограничение на броя на хотелите. От една страна, мога да кажа: „Амстердам е популярен град, гордея се с това и искам да го споделя с другите.“ Но също така трябва да гарантираме, че центърът на града остава място за жителите на Амстердам и затова тези мерки остават необходими.“

Освен гостите на хотели, милиони туристи също идват и за круиз по каналите или посещение на музей в града. Общината иска да овладее еднодневните екскурзии, а това включва увеличаване на данъка върху развлеченията до повече сектори.