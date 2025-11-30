Церемония по награждаване на световното първенство по естетическа групова гимнастика (ВИДЕО)

Българският национален отбор по естетическа групова гимнастика за жени спечели титлата на световното първенство, което се проведе в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева събраха 58.700 точки и по този начин стъпиха на световния връх за втори път след Грац 2022.

Девойките на България също се качина на почетната стълбичка. Далия Иванова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Адриана Михайлова, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Сарафова и Никол Златкова защитиха честта на България с общ резултат от 54.650 точки – 27.500 в първия ден и 27.150 на финалите.

След церемонията световните шампионки застанаха пред камерата на БНТ, за да споделят емоциите си от триумфа.

Вижте церемонията на награждаването и интервю със световните шампионки и техният треньор Кристина Ташева във видеото.