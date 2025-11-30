БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика

Спорт
Девойките ни също извоюваха място на почетната стълбичка, след като спечелиха бронзовите медали.

Гимнастика жени
Снимка: БТА
В Самоков отново зазвуча българският химн, а залата в комплекса „СамЕлион“ се превърна в арена на истинска спортна магия. Националният отбор на България за жени в естетическата групова гимнастика докосна съвършенството и спечели световната титла – титла, извоювана с характер, стил и неподражаема красота.

Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева блеснаха като едно цяло – силни, синхронни и вдъхновени. За втори път след Грац 2022 тези момичета стъпиха на върха на света, а златото от европейското първенство в Унгария само утвърди сезон, който трудно може да бъде описан с думи.

Под ръководството на треньора Кристина Ташева българските грации събраха 58.700 точки – резултат, който заслужено ги изведе пред всички конкуренти. В първия ден получиха 29.250 точки, а във финалите надградиха до 29.450, показвайки, че когато залата затаи дъх, те са най-силните.

На второ място се нареди Мадона (неутрален статут) с 56.800 точки, а трети остана финландският Минетит с 56.650. Академик раздели седмото място с японския JWCPE AGG Team, доказвайки борбеност и стабилно присъствие сред най-добрите.

Сред публиката бе и старши треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова, която подкрепяше българския тим и споделяше емоцията от този триумф.

Но празникът за България не спря до тук. Девойките ни също извоюваха място на почетната стълбичка, след като спечелиха бронзовите медали на Световното първенство. Далия Иванова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Адриана Михайлова, Дария Начева, Жаклин Найденова, Андреа Сарафова и Никол Златкова защитиха честта на България с общ резултат от 54.650 точки – 27.500 в първия ден и 27.150 на финалите.

Златото при девойките отиде при Мадона Джуниър (неутрален статут) с 56.300 точки, а Минетит Джуниър от Финландия си осигури среброто с 55.550. Академик Джуниър завърши на седмо място с 52.750 точки и показа, че бъдещето на този спорт у нас е сигурно и светло.

Общо 77 отбора при жените и девойките се включиха в световния форум в Самоков – едно истинско тържество на елегантността и волята. А догодина най-добрите в този фин и силен спорт ще кръстосат отново пътища в Осака, Япония, където световната сцена очаква нови истории, нови емоции и, надяваме се, нови български успехи.

#Световно първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков 2025 г.

