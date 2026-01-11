БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България не успя да се класира за квалификациите за европейското по хандбал

Спорт
Националите ни допуснаха втора поредна загуба от Турция.

българия успя класира квалификациите европейското първенство хандбал
Националният отбор на България по хандбал за мъже отпадна от битката за участие в същинската фаза на квалификациите за европейското първенство през 2028 година. Българите допуснаха втора поредна загуба от Турция в предквалификациите, този път с 29:38 (15:23) като гости в Орду.

След поражението с 35:37 в първия двубой в Шумен, тимът ни отстъпи с общ резултат 64:75 и прекрати участието си в надпреварата.

Домакините решиха мача още през първото полувреме, в което наложиха високо темпо и си осигуриха комфортна преднина от осем гола – 23:15. След почивката срещата се развиваше равностойно, като двата отбора си разменяха попадения, но без българският тим да успее да стопи сериозно пасива си. Най-малката разлика бе шест гола при 23:29, докато в един момент авансът на Турция достигна десет попадения.

За България най-резултатен бе Светлин Димитров с осем гола, а Енгинджан Хюсеин добави седем. Валентин Митев завърши с пет попадения. В състава на Турция най-точен бе Еюп Арда Йълдъз с осем гола.

