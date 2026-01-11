България не успя да се класира за квалификациите за европейското по хандбал

Националният отбор на България по хандбал за мъже отпадна от битката за участие в същинската фаза на квалификациите за европейското първенство през 2028 година. Българите допуснаха втора поредна загуба от Турция в предквалификациите, този път с 29:38 (15:23) като гости в Орду.

След поражението с 35:37 в първия двубой в Шумен, тимът ни отстъпи с общ резултат 64:75 и прекрати участието си в надпреварата.

Домакините решиха мача още през първото полувреме, в което наложиха високо темпо и си осигуриха комфортна преднина от осем гола – 23:15. След почивката срещата се развиваше равностойно, като двата отбора си разменяха попадения, но без българският тим да успее да стопи сериозно пасива си. Най-малката разлика бе шест гола при 23:29, докато в един момент авансът на Турция достигна десет попадения.

За България най-резултатен бе Светлин Димитров с осем гола, а Енгинджан Хюсеин добави седем. Валентин Митев завърши с пет попадения. В състава на Турция най-точен бе Еюп Арда Йълдъз с осем гола.