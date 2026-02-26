БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама български сабльори влязоха сред най-добрите 16 на европейското първенство

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:47 мин.
Спорт
В надпреварата участваха 83 състезатели от 24 държави.

фехтовка
Снимка: Българска федерация по фехтовка
Двама български сабльори влязоха сред най-добрите 16 на Европейското първенство по фехтовка за младежи и девойки в Тбилиси (Грузия). Никола Меицов завърши турнира на 10 място, а Николай-Томас Георгиев е 13-ти. Другите двама наши фехтовачи – Симеон Далеков и Станимир Пелов също играха много добре и се класираха сред най-добрите 32-а – съответно на 19-то и 23-то място.

В надпреварата участваха 83 състезатели от 24 държави. Никола Меицов (Свечников) стартира изключително силно още в групите, където записа 6 победи от 6 срещи. В елиминациите той отстрани Раман Хрушавец от Беларус с 15:12 и Енес Талха от Турция с 15:11. В двубоя за място в топ 8 Меицов отстъпи пред Кристиян Маковей от Румъния с 11:15 и зае 10 място в крайното класиране.

Николай-Томас Георгиев (Пловдив БГ) излезе от групите с 5 победи и 1 загуба. В елиминациите той победи Карл Дюнгер от Германия с 15:10. В следващия кръг отстрани Михел Шоири от Франция с 15:11. В двубоя за място в топ 8 Георгиев отстъпи пред Павел Граудин от Русия с 11:15 и завърши надпреварата на 13 място.

Симеон Далеков (Свечников) излезе от групите с 5 победи и 1 загуба. В елиминациите той победи в първия кръг Флориан Вангеел от Белгия с 15:6, а в срещата за място сред най-добрите 16 отстъпи пред Кристиян Маковей от Румъния с 14:15.

Станимир Пелов (Свечников) записа в групите 4 победи и 2 загуби. В елиминациите той победи Кенет Конг от Швеция с 15:9, а след това отстъпи пред Гиорги Урушадзе от Грузия с 9:15.

В надпреварата на шпага девойки на пътеките излязоха 104 състезателки от 30 държави. За България играха Михаела Стефанова, Александра Сучкова и Виктория Велиславова. Най-добро класиране записа Виктория Велиславова (НСА), която завърши на 30 място. Тя излезе от групите с 3 победи и 3 загуби. В елиминациите отстрани във втория кръг Ерика Бадеа от Румъния с 11:10. В двубоя за място сред най-добрите 16 Велиславова отстъпи пред Юлия Тринова от Естония след оспорвана игра с 14:15.

Михаела Стефанова (Пентатлон) излезе от групите с 3 победи и 3 загуби. В елиминациите тя отстъпи във втория кръг пред Емили Чефанов от Израел с 9:15 и зае 47 място в крайното класиране.
Александа Сучкова (София) излезе от групите с 2 победи и 4 загуби. В елиминациите тя победи в първия кръг Ярден Давидсон от Израел с 15:9, а след това отстъпи с 8:15 пред Бланка Вираг Наги от Унгария и завърши надпреварата на 59 място.

В турнира на рапира младежи се включиха 96 фехтовачи от 31 държави. На пътеките излязоха двама българи – Данаил Полишев и Александър Татарски.

Данаил Полишев (Пловдив БГ) излезе от групите с 3 победи и 3 загуби. В елиминациите той отстъпи пред Дейвид Кели от Великобритания с 11:15 и зае 50-о място в крайното класиране.
Александър Татарски (Олимпик) не излезе от групите след 6 загуби и завърши турнира на 96-о място.

Утре европейското първенство продължава с отборните надпревари на шпага младежи, сабя девойки и рапира девойки.

#европейско първенство по фехтовка за кадети и кадетки, младежи и девойки

