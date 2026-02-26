БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бербатов: Държавата ще влезе в интензивна комуникация със спортните федерации

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Български футбол
Запази

Бившият нападател е съветник на премиера Андрей Гюров по спортните въпроси.

Димитър Бербатов
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Реализатор №1 в историята на националния отбор на България по футбол Димитър Бербатов бе сред гостите на церемонията по връчване на наградите за "Спортист на годината" за 2025-а. Бившият нападател връчи приза на сноубордиста Тервел Замфиров, който остана четвърти.

Бербатов, който от вчера е съветник на премиера Андрей Гюров по спортните въпроси, заяви че в рамките на следващата седмица до всяка една федерация ще бъде спуснат въпросник, в който да бъдат посочени проблемите, пред които се изправят спортистите.

"Искам да се обърна към ръководителите на спортните федерации в малко по-различна роля - вече като съветник на премиера по въпросите на младежта и спорта. Когато казваме спорт, ние правим асоциация с национална гордост. Но трябва да направим думата "шампион" национален приоритет. Това трябва да стане не само на думи, но и на цифри и дела. Затова и държавата трябва да подаде ръка, за да може спортът да продължава да твори шампиони", заяви Бербатов.

"По тази причина държавата ще влезе в интензивна комуникация със спортните федерации. В следващата седмица те ще получат по имейл документ с важни въпроси, касаещ развитието на спорта. Искаме да получим точна и ясна информация какво е положението в момента. Искаме да разберем какви са проблемите, с които се сблъсквате и какви трябва да бъдат решенията. Трябва да се разбере истината за спорта в момента, на базата на която да се гради една рамка. Надявам се бъдещото редовно правителство да стъпи на нея и да надгради, за да може да се работи за успехите на българския спорт", каза още голмайсторът.

"Държавата трябва да бъде до спорта, да го финансира, но трябва да има прозрачност и професионализъм. Трябва да имаме една обща методика, а не успехите да бъдат рядко явление. За целта е нужен професионален модел, който може да се създаде от информацията, която вие работещите в спорта имате. Правим всичко в името на българския спорт", завърши Бербатов.

Свързани статии:

Тервел Замфиров: Не бих могъл да мечтая за повече
Тервел Замфиров: Не бих могъл да мечтая за повече
Трябва да се фокусираме в бъдещето, заяви талантливият сноубордист,...
Чете се за: 04:07 мин.
Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)
Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)
Щангистът оглави класацията за втора поредна година.
Чете се за: 05:10 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Спортист на годината 2025 #Димитър Бербатов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска уволнението ѝ
1
Европейската прокуратура призна Теодора Георгиева за виновна, иска...
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
2
Президентът Илияна Йотова освободи от длъжност главния секретар на МВР
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от институциите
3
Близки на изчезналите рибари край Созопол търсят отговори от...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
4
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за натиск върху разследването на случая "Петрохан"
5
Прокуратурата: Служебният вътрешен министър не е разпитван за...
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
6
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
4
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
5
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарският кораб край Созопол?
6
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...

Още от: Още

Двама български сабльори влязоха сред най-добрите 16 на европейското първенство
Двама български сабльори влязоха сред най-добрите 16 на европейското първенство
Весела Лечева: Много ми се иска да затворим тази срамна страница за българския спорт Весела Лечева: Много ми се иска да затворим тази срамна страница за българския спорт
Чете се за: 02:17 мин.
Спортни новини 26.02.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 26.02.2026 г., 06:30 ч.
Илияна Йотова: Трябва да създадем условия за българските спортисти Илияна Йотова: Трябва да създадем условия за българските спортисти
Чете се за: 01:55 мин.
Спортни новини 25.02.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 25.02.2026 г., 20:50 ч.
Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР) Карлос Насар бе избран за "Спортист на годината" (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.

Водещи новини

ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
ВСС решава за назначението на временно и.ф. главен прокурор
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване НА ЖИВО: НС гледа на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване
Чете се за: 02:02 мин.
Политика
Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив Пореден инцидент на релсите: Влак блъсна възрастна жена в Пловдив
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Подготовката за изборите: Премиерът Андрей Гюров се среща с новите...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бъдещето на Украйна: Делегация от Киев се среща с пратениците от САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Бобри в река Марица: Как животните са мигрирали от Северна в Южна...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ