Бербатов: Държавата ще влезе в интензивна комуникация със спортните федерации

Реализатор №1 в историята на националния отбор на България по футбол Димитър Бербатов бе сред гостите на церемонията по връчване на наградите за "Спортист на годината" за 2025-а. Бившият нападател връчи приза на сноубордиста Тервел Замфиров, който остана четвърти.

Бербатов, който от вчера е съветник на премиера Андрей Гюров по спортните въпроси, заяви че в рамките на следващата седмица до всяка една федерация ще бъде спуснат въпросник, в който да бъдат посочени проблемите, пред които се изправят спортистите.

"Искам да се обърна към ръководителите на спортните федерации в малко по-различна роля - вече като съветник на премиера по въпросите на младежта и спорта. Когато казваме спорт, ние правим асоциация с национална гордост. Но трябва да направим думата "шампион" национален приоритет. Това трябва да стане не само на думи, но и на цифри и дела. Затова и държавата трябва да подаде ръка, за да може спортът да продължава да твори шампиони", заяви Бербатов.

"По тази причина държавата ще влезе в интензивна комуникация със спортните федерации. В следващата седмица те ще получат по имейл документ с важни въпроси, касаещ развитието на спорта. Искаме да получим точна и ясна информация какво е положението в момента. Искаме да разберем какви са проблемите, с които се сблъсквате и какви трябва да бъдат решенията. Трябва да се разбере истината за спорта в момента, на базата на която да се гради една рамка. Надявам се бъдещото редовно правителство да стъпи на нея и да надгради, за да може да се работи за успехите на българския спорт", каза още голмайсторът.