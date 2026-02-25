Тервел Замфиров: Не бих могъл да мечтая за повече

Тервел Замфиров бе щастлив от четвъртото място, на което завърши в класацията за Спортист на годината. Сноубордистът, който завоюва бронз на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, отбеляза, че не би мечтал за повее.

Той сподели, че е фокусиран само в бъдещето.

„Доволен съм и щастлив, не бих могъл да мечтая за повече. Продължавам напред, вече е мисля нито за миналото, нито за успехите досега, защото трябва да се фокусираме в бъдещето. Все пак хем трябва да живеем в настоящето, хем да се подготвим за бъдещето. Животът на спортиста е сложен.“

„Алпийският сноуборд показа на света какво представлява. Получи се изключително състезание в Милано/Кортина. Той е лесен за разбиране, беше гледан от много хора и на живо, и пред екраните. Дълго трасе, изключително изравнено състезание и с минимални разлики. Мисля, че нямаше по-инфарктен спорт. Трябва да се съгласите, че алпийският сноуборд беше зрелище и смятам, че това ще наклони везните в посока той да остане. Да не забравяме факта, че беше направена и класификация на олимпийските спортове на базата на равенство между половите, държавите, възрастови граници и развитие от детска гледна точка. Оказа се, че алпийският сноуборд е от олимпийските спортове, който се нарежда на десетото място по всички критерии на МОК за участие на един спорт на олимпийски игри. В момента се чувствам относително спокоен с олимпийските игри, които изпратих. Разбира се, и тези класирания, за които говоря. Вярвам, че 2030 година ще се усмихнем отново на олимпиадата“, заяви тон относно оставането на сноуборда в олимпийското движение.

„Коментирали сме много пъти темата сноубордът да бъде премахнат от олимпийските игри. Спортът на високо ниво се управлява от хора, които не гледат може би интереса на спорта и забравят историята му. Това е решение, взето и поставено в зоната за изчакване за премахване от Зимните игри през 2023 година във Френските Алпи заради лошите рейтинги от предишните в Пекин. Нека не забравяме, че те бяха в 8:00 часа сутринта, а основната аудитория на алпийския сноуборд е в Северна Америка и Европа. Съвсем естествено е той да не е бил чак толкова гледан , когато е било нощ в континентите, в които се гледа. Вярвам, че резултатите ще бъдат отчетени правилно и ще тръгнат в позитивна посока“, каза още един от най-изявените ни състезатели в зимните спортове.

„Надявам се да съм здрав, да се забавлявам на следващите стартове, да имам дълго спортно дълголетие. Надявам се стана успешен лекар, да бъда успешен студент по пътя и да запазя човешкото и доброто в себе си“, коментира той своето бъдеще.

Относно дали може да спечели още една Световна купа, талантливият сноуборд каза, че ще се радва, ако успее да го направи.

„Предстоят шест старта за Световната купа. Ако имам късмет, много ще се радвам. Имах удоволствието да направя това в Банско, което е голямо удоволствие и радост за мен. Разбира се, ще се стремя да повторя това, но не забравяйте, че на Световната купа ходят най-добрите сноубордисти от целия свят и има много, които не са печелили този сезон и ще се опитат да го направят”, завърши Замфиров.