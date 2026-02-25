Илияна Йотова: Трябва да създадем условия за българските спортисти

Президентът на България - Илияна Йотова, говори след церемонията за “Спортист на годината” за 2025 г.

Карлос Насар спечели класацията за втора поредна година.

“Блестяща церемония, смесица от щастие, сълзи и усмивки и пожелание за много успехи на българските спортисти. В последните години те ни направиха горди българи и ни накараха да повярваме в българския спорт, накараха много хора по целия свят да говорят за тях. Млади хора от целия свят им подражават. Ние трябва да им създадем условия”, започна Йотова.

Според нея спортът трябва да бъде приоритет на управляващите.

“Нямам кой знае какви правомощия, но не искам това да е оправдание. В правителството трябва да разберат, че няма как спортът да не бъде приоритет. Едно заради спортната слава, едно заради това, че така децата ще растат здрави като истински граждани на страната. За да стане така, че да няма агресия в училищата”, категорична е Йотова.

Тя коментира обвързаността на спорта с политиката.

“Девет години в президенстката институция говорим много за спорт, говорим за спортната база. Няма как да имаме фигурно пързаляне, след като нашето Саше (Александра Фейгин) трябва да тренира в мазето след хокеистите и шорттрека. Аз съм един от най-големите защитници да се върнат спортните училища”, категорична бе Йотова.

Йотова не пожела да коментира дали ще се кандидатира за нов мандат.