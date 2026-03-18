Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за...
Чете се за: 01:35 мин.
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Чете се за: 03:05 мин.
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Чете се за: 02:17 мин.
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Чете се за: 03:37 мин.
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Чете се за: 02:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изпълнителният директор на ЦСКА Димчо Димчев: Новите покани към националите по борба са със старото съдържание

Въпросните покани бяха изпратени от федерацията по-рано днес, а следобед представители на 50 клуба внесоха искане за свикване на извънредно Общо събрание за промяна в ръководството и устава.  

Изпълнителният директор на ЦСКА Димчо Димчев: Новите покани към националите по борба са със старото съдържание
Новите покани на Българска федерация по борба (БФ Борба) към националите от ЦСКА са с непроменени условия - те да присъстват на централизирана подготовка без личните си треньори, заяви изпълнителният директор на отбора Димчо Димчев. Въпросните покани бяха изпратени от федерацията по-рано днес, а следобед представители на 50 клуба внесоха искане за свикване на извънредно Общо събрание за промяна в ръководството и устава.

Димчев каза, че съдържанието на поканите обезсмисля по-нататъшни действия и националите ще разкрият по-нататъшните си действия след края на турнира "Дан Колов - Никола Петров", който ще бъде проведен между 25 март и 28 март в Пловдив.

"Имаме покани, получихме ги като клуб и състезатели. Те обаче са със същите условия - да присъстват на централизирана подготовка без личните си треньори, което обезсмисля по-нататъшни действия. Те налагат централизирана подготовка само в "Дианабад" в София с точно определени треньори, без лични. За нас личните треньори са много важни, защото това са хората, на които тези момчета вярват", заяви Димчев след внасянето на подписката в сградата на Спортното министерство.

Предвид думите му, вероятността олимпийският шампион Семен Новиков, европейският първенец Кирил Милов и останалите борци на ЦСКА да пропуснат еврошампионата през април е голяма.

"Сега предстои международен турнир "Дан Колов - Никола Петров" в Пловдив в края на другата седмица. Изчакваме да видим резултатите на този турнир и след това с колегите ще коментираме по-нататъшни наши действия. Срещите с ръководството на федерацията напоследък протичат по един и същ начин - заповядайте, поканени сте на централизирана подготовка, но само с тези треньори, които сме определили ние. Без лични треньори", каза още той.

Димчев внесе искането за свикване на извънредно Общо събрание в компанията на адв. Станислав Трендафилов, който потвърди съдържанието на поканите. Той добави, че по време на проведена среща между двете страни ръководството на БФ Борба е поставило само един критерий за участие в националните отбори - провеждането на централизирана подготовка.

"Присъствах на въпросната среща. Там се повдигна въпрос какви са критериите за участие на даден състезател в националния отбор. Ние към настоящия момент единственият критерий, който сме получили е централизирана подготовка. Нито има значение класирания, нито има значение представяне. Чакаме отговори", каза Трендафилов.

Свързани статии:

50 клуба внесоха подписка за свикване на извънредно Общо събрание на БФ Борба
50 клуба внесоха подписка за свикване на извънредно Общо събрание на БФ Борба
Чете се за: 04:10 мин.
ТОП 24

Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на риболовния кораб?
1
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
3
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
4
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
5
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Предстои понижение на температурите през следващите дни
6
Предстои понижение на температурите през следващите дни

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
3
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
4
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Борба

50 клуба внесоха подписка за свикване на извънредно Общо събрание на БФ Борба
50 клуба внесоха подписка за свикване на извънредно Общо събрание на БФ Борба
Българската федерация по борба покани борците на ЦСКА за предстоящите турнири Българската федерация по борба покани борците на ЦСКА за предстоящите турнири
Чете се за: 03:02 мин.
Весела Лечева: Българският олимпийски комитет беше заложник на няколко човека Весела Лечева: Българският олимпийски комитет беше заложник на няколко човека
Чете се за: 04:05 мин.
Алан Дзабиев взе бронз на европейското по борба Алан Дзабиев взе бронз на европейското по борба
Чете се за: 00:20 мин.
Управителният съвет на федерацията по борба се срещна със състезатели на ЦСКА Управителният съвет на федерацията по борба се срещна със състезатели на ЦСКА
Чете се за: 02:52 мин.
Алан Дзабиев ще се бори за бронз на европейското първенство до 23 години Алан Дзабиев ще се бори за бронз на европейското първенство до 23 години
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Атаки срещу военна и енергийна инфраструктура в Иран Атаки срещу военна и енергийна инфраструктура в Иран
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Акции срещу купуването на гласове във Варненско и Хасковско
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Опасност в Средиземно море: Повреден руски танкер с риск от експлозия
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Увеличава се броят на заразените с менингит B във Великобритания
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
