Йосиф Панов "Пепелянката" се завръща на ринга у дома

На 25 април 2026 г. Плевен ще бъде домакин на едно от най-очакваните боксови събития в България. Бившия световен шампион Йосиф Панов – Пепелянката ще се завърне на ринга в родния си град.

Срещата на Панов ще бъде в 8 рунда по 3 минути, като срещу него ще се изправи международен съперник с над 10 победи в професионалния бокс – гаранция за сериозен и оспорван сблъсък.

След години на успехи в България и чужбина, Панов е на прага да реализира една от най-големите си мечти – да се бие пред пълна зала в родния си град Плевен.

„Да се бия пред родна публика в Плевен е нещо, за което съм мечтал дълго време. Това ще бъде специална вечер – за мен и за всички, които са били зад мен през годините“, каза Йосиф Панов

Йосиф Панов е не само сред водещите имена в българския професионален бокс, но и символ на спортния дух на града. През 2024 г. той беше удостоен със званието „Почетен гражданин на град Плевен“ с единодушно решение на Общинския съвет – признание за неговите високи спортни постижения и принос към развитието на спорта.

Сред най-значимите моменти в кариерата му са:

– Световна титла на UBO в полусредна категория, спечелена през октомври 2023 г. след победа над французина Санди Месауд

– Интернационална титла на UBO

– Утвърждаване като едно от най-разпознаваемите имена в професионалния бокс в България

Известен със своя техничен стил, силен характер и непримиримост на ринга, Панов печели уважението както на феновете, така и на специалистите.

През последните години имаше няколко опита тази галавечер в Плевен да стане реалност, но обстоятелствата не позволиха това да се случи. Днес обаче всичко вече е факт – датата е фиксирана, залата е запазена, а организацията е в активна фаза.

Очаква се събитието да предизвика сериозен интерес и да събере фенове на бокса от цялата страна.