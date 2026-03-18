Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за...
Чете се за: 01:35 мин.
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Чете се за: 03:05 мин.
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Чете се за: 02:17 мин.
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Чете се за: 03:37 мин.
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Чете се за: 02:10 мин.

Йосиф Панов "Пепелянката" се завръща на ринга у дома

На 25 април 2026 г. Плевен ще бъде домакин на едно от най-очакваните боксови събития в България. Бившия световен шампион Йосиф Панов – Пепелянката ще се завърне на ринга в родния си град.

Срещата на Панов ще бъде в 8 рунда по 3 минути, като срещу него ще се изправи международен съперник с над 10 победи в професионалния бокс – гаранция за сериозен и оспорван сблъсък.

След години на успехи в България и чужбина, Панов е на прага да реализира една от най-големите си мечти – да се бие пред пълна зала в родния си град Плевен.

„Да се бия пред родна публика в Плевен е нещо, за което съм мечтал дълго време. Това ще бъде специална вечер – за мен и за всички, които са били зад мен през годините“, каза Йосиф Панов

Йосиф Панов е не само сред водещите имена в българския професионален бокс, но и символ на спортния дух на града. През 2024 г. той беше удостоен със званието „Почетен гражданин на град Плевен“ с единодушно решение на Общинския съвет – признание за неговите високи спортни постижения и принос към развитието на спорта.

Сред най-значимите моменти в кариерата му са:
– Световна титла на UBO в полусредна категория, спечелена през октомври 2023 г. след победа над французина Санди Месауд
– Интернационална титла на UBO
– Утвърждаване като едно от най-разпознаваемите имена в професионалния бокс в България

Известен със своя техничен стил, силен характер и непримиримост на ринга, Панов печели уважението както на феновете, така и на специалистите.

През последните години имаше няколко опита тази галавечер в Плевен да стане реалност, но обстоятелствата не позволиха това да се случи. Днес обаче всичко вече е факт – датата е фиксирана, залата е запазена, а организацията е в активна фаза.

Очаква се събитието да предизвика сериозен интерес и да събере фенове на бокса от цялата страна.

ТОП 24

Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на риболовния кораб?
1
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за потъването на...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
3
Лидерски сблъсъци и нови играчи по пътя към 52-рия парламент
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
4
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
5
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Предстои понижение на температурите през следващите дни
6
Предстои понижение на температурите през следващите дни

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
2
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
3
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
4
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Бокс

Битката между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа е договорена
Битката между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа е договорена
Славия спечели Купата на България по бокс за ученици Славия спечели Купата на България по бокс за ученици
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът на БФБ Красимир Инински проведе работна среща в Народното събрание Президентът на БФБ Красимир Инински проведе работна среща в Народното събрание
Чете се за: 01:07 мин.
Отлично представяне на боксьорите ни в Будва Отлично представяне на боксьорите ни в Будва
Чете се за: 01:47 мин.
Бъдещето на българския бокс се събира в Плевен Бъдещето на българския бокс се събира в Плевен
Чете се за: 00:50 мин.
Красимир Инински: Купа „Странджа“ вдига нивото всяка година Красимир Инински: Купа „Странджа“ вдига нивото всяка година
Чете се за: 05:32 мин.

Водещи новини

Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април
Вижте номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета Депутатите приеха окончателно удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните по закон
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Атаки срещу военна и енергийна инфраструктура в Иран Атаки срещу военна и енергийна инфраструктура в Иран
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Акции срещу купуването на гласове във Варненско и Хасковско
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Опасност в Средиземно море: Повреден руски танкер с риск от експлозия
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Увеличава се броят на заразените с менингит B във Великобритания
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
